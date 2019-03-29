Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів

Кандидати на пост президента офіційно витратили на виборчу кампанію 1 млрд 273 млн гривень. Журналісти 24 каналу вирішили зрозуміти, скільки дійсно корисного могли би зробити кандидати, якби не витрачали стільки грошей на ведення передвиборчих кампаній.

Дані про витрачені кандидатами гроші були опубліковані у проміжних фінансових звітах кандидатів про використання коштів виборчого фонду. Всі вони розміщені на сайті ЦВК 25 березня.

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Для того, аби зрозуміти, що дійсно корисного можна було зробити за ці кошти, журналісти 24 каналу порівняли ці витрати із вартістю ремонту доріг та апаратами ультразвукової діагностики, які потрібно закуповувати українським медзакладам.

Середня вартість капітального ремонту 1 км дороги, яка, за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна становить 15 млн грн. Середня вартість одного апарату УЗД, згідно із даними держзакупівель, становить 1,5 млн грн. Виходить, що витрати кожного кандидата на вибори цілком можна порахувати у практичних вчинках. Результати виглядатимуть отак:

Загальний розмір виборчих фондів кандидатів у президенти (в еквіваленті закупки апаратів УЗД для лікарень з оплатою технічного обслуговування одного з них протягом року та капітального ремонту ділянок доріг)

Також варто зазначити, що наведені цифри – лише офіційні витрати кандидатів на пост президента на їхні кампанії. Неофіційні витрати, як кажуть експерти, є ще більшими.

Зокрема, традиційно у звітах не відображено витрати кандитатів на зарплати для агітаторів, членів комісій та спостерігачів. Щодо значних витрат на рекламу, то це свідчить про низьку якість кампанії. На рекламу було витрачено кожну другу гривню з виборчих фондів кандидатів, що є надмірною сумою. Законодавство деяких держав Європи (наприклад, Польщі) забороняє кандидатам витрачати на рекламу більше певного відсотка коштів або ж платна політична реклама взагалі є забороненою",

– розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Інформація в проміжних звітах охоплює період з моменту відкриття виборчих фондів до 18 березня 2019 року. Остаточні фінансові звіти кандидати подадуть після виборів.

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