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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скільки грошей "зливає" державна лотерея за рік, – Бігус

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Національна лотерея
Національна лотерея / Фото з відкритих джерел

Компаній-операторів таких ніби державних лотерей три роки тому було три: МСЛ, "Патріот" і УНЛ. Говорити про частки на ринку, який ніхто не здатен прорахувати – не зовсім коректно. Але УНЛ точно була не найбільшою. Потім у МСЛ та "Патріота" виявили російський капітал. У "Патріота" взагалі власники фінансували російські військові програми. І обидві ці компанії потрапили під санкції.

Про це у своєму блозі "Підсумки дна" розповів Денис Бігус.

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"А УНЛ після низки конфліктів, перепродажів та місцями просто "віджимів" потрапила до "бппшників". І за три роки стала, що логічно, найбільшою гральною компанією в країні. Уся схема побудована, як піраміда. Ви хочете відкрити новий салон гральних автоматів, чи онлайн-казино. Ви йдете до хлопців з УНЛ, в яких є ліцензія. Вони дають вам вивіску де написано "державна лотерея". І свій сервер. Ви вкладаєтесь у приміщення і комп'ютери. І все – ви розповсюджувач державної лотереї. Один з тисяч", – розповів Бігус.

За його словами частину того, що збирають в своєму "казіно на мінімалках", відраховують власникам ліцензії. Увесь обсяг цього грального ринку оцінюють в мільярд гривень.

Мільярд кешу, які шановні відвідувачі цих закладів зливають за… Не знаю, за можливість уявити, що будка біля вокзалу з п'ятьма пошарпаними компами це філія "Тадж Махалу", а баклага дешевого пива – бокал мартіні. Коротше, факт полягає в тому, що за цей набір ілюзій вони помалу зливають мільярд на рік. І важливий момент: держава, попри державність лотерей, за великим рахунком ніф*га не контролює цей процес,
– зазначив журналіст.

Також він додав, що держава бачить рівно стільки грошей, скільки їм захоче показати лотерейний оператор. 

Дивіться відео повного випуску програми "Підсумки дна".

 

Теги: Новини України Гроші Бізнес Відеоблоги
Джерело: 24 Канал
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