Скільки іноземців перетнули український кордон за біометричним режимом: дані Держприкордонслужби

Відсьогодні на українському кордоні починає діяти біометричний режим. Громадяни 71 країни, в першу чергу, Росії, тепер зобов'язані здавати відбитки пальців при в'їзді до України та повідомляти про мету подорожі. Водночас у Держприкордонслужбі повідомили, що на пунктах пропуску у зоні АТО біометричної перевірки не буде. Росіян, які їдуть через непідконтрольні території просто не впускатимуть.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, біометричний контроль почав діяти о 00:00 1 січня. Нововведення Держприкордонслужби поширились на 157 пунктах пропуску.

Ми розпочали біометричний кордон у 157 пунктах пропуску на державному кордоні. Це ті міжнародні та міждержавні переходи, порти, аеропорти, де можуть їхати іноземці з тих 70 країн, яких стосується рішення РНБО,

– зазначив Олег Слободян.

Станом на 8:00 за новими правилами перетнули український кордон понад 2 тисячі іноземців, з яких близько 500 – громадяни Росії. Всі люди здали відбитки пальців. Наразі жодних конфліктних ситуацій чи непорозумінь не було зафіксовано. Загалом система показала свою ефективність.

Відомо, що до списку РНБО увійшли країни, від яких потенційно може бути загроза. Зокрема, країни міграційного ризику, де розвинені терористичні угрупування, та ті держави, в яких з Україною діє візовий режим.

Нагадаємо, біометричний контроль запустили в тестовому режимі ще в кінці грудня. Зокрема, в основних пунктах пропуску почали використовуватися спеціальні мобільні комплекси. За словами глави СБУ Василя Грицака, такі зміни на держкордоні з РФ будуть сприяти зміцненню національної безпеки України та ускладнять роботу російських спецслужб.