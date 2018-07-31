Скільки кілометрів наїздили українські хокейні команди минулого сезону: цікава статистика

Майже 20 тисяч кілометрів наїздив лідер українського хокею "Донбас" минулого сезону. Він же, на рівні з "Галицькими Левами", подолав найбільшу відстань на матч.

У сезоні 2017/18 командами Української хокейної ліги було зіграно 139 матчів, 120 з яких по ходу регулярного сезону. Ще 19 зустрічей довелося на плей-офф. На всі свої матчі команди УХЛ добираються автобусами та потягами. Розкид відстаней між містами, де проводили зустрічі клуби в сезоні 2017/18 величезний – від 105 кілометрів (Бровари – Біла Церква) до 1278 кілометрів (Дружківка – Новояворівськ). Варто зазначити, що такі поїздки часто позначаються на стані хокеїстів, адже досить складно, проїхавши близько 1000 км, вийти на лід і відіграти матч. Особливо, коли попереду поїздка у наступне місто. Про це йдеться на сайті УХЛ.

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Щодо відстаней, які клуби подолали в чемпіонаті УХЛ 2017/18, то лідером виявився "Донбас", який до 19171 кілометрів по ходу регулярного сезону додав ще 1378 км в плей-офф під час поїздок до Харкова і Кременчук. Друге місце в умовному рейтингу зайняли "Галицькі Леви": 18151 кілометрів на першому етапі чемпіонату та 1301 кілометрів по дорозі в/з Харкова. На третьому місці опинився "Кременчук", який проїхав по українським дорогам 17614 кілометрів. Однак саме цей клуб найбільше наїздив під час плей-оф – 3140 кілометрів.

Повністю таблиця виглядає наступним чином:

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