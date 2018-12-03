Скільки коштуватиме бензин у 2019 році

Експерти прогнозують, що ціни на пальне в Україні продовжать падіння. Після пікової вартості у жовтні, коли літр популярного 95-го коштував майже 36 гривень за літр, нині його можна придбати на дві, а то й три гривні дешевше.

Загалом, на вартість бензину в Україні впливають світові тенденції, курс долару, розмір податків і зборів.

Читайте також: Чому українці змушені купувати авто з "секонд-хенду"

Експерти кажуть, що цього разу зниження вартості пального спричинило подешевшання нафти на міжнародних ринках.

Дорожчає ціна у світі – зростає закупівля для України. І коли дешевшає, то ціна падає. Ми дуже інтегровані у світовий ринок енергоносіїв. Ціни з 85 доларів знизилися до 65, тобто втратили 25% вартості. З 1 листопада вже внутрішньоукраїнський ринок теж розвернувся у бік зниження і наразі ціни на бензин вже втратили 1,5 грн на літрі,

– сказав експерт ринку нафтопродуктів Сергій Куюн.

Курсові коливання гривні поки що не впливають на ціну пального. Запас міцності, за словами експертів, ще достатній. На думку фінансового аналітика Олега Устенко, наразі на зниження цін впливають попит і пропозиція. Він вважає, що на ціноутворення впливає можливість або неможливість країн членів ОПЕК домовитися між собою з приводу зниження квот.

Нагадаємо, що Центральний банк Росії підготував так званий "ризиковий" або "стресовий" сценарій на 2019 рік, який передбачає зниження цін на нафту до 35 доларів за барель.