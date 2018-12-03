18:10
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Економіка 24
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Скільки коштуватиме бензин у 2019 році

      Економіка 24 297 Читать новость на русском

      Експерти прогнозують, що ціни на пальне в Україні продовжать падіння. Після пікової вартості у жовтні, коли літр популярного 95-го коштував майже 36 гривень за літр, нині його можна придбати на дві, а то й три гривні дешевше.

      Загалом, на вартість бензину в Україні впливають світові тенденції, курс долару, розмір податків і зборів.

      Читайте також: Чому українці змушені купувати авто з "секонд-хенду"

      Експерти кажуть, що цього разу зниження вартості пального спричинило подешевшання нафти на міжнародних ринках.

      Дорожчає ціна у світі – зростає закупівля для України. І коли дешевшає, то ціна падає. Ми дуже інтегровані у світовий ринок енергоносіїв. Ціни з 85 доларів знизилися до 65, тобто втратили 25% вартості. З 1 листопада вже внутрішньоукраїнський ринок теж розвернувся у бік зниження і наразі ціни на бензин вже втратили 1,5 грн на літрі,
      – сказав експерт ринку нафтопродуктів Сергій Куюн.

      Курсові коливання гривні поки що не впливають на ціну пального. Запас міцності, за словами експертів, ще достатній. На думку фінансового аналітика Олега Устенко, наразі на зниження цін впливають попит і пропозиція. Він вважає, що на ціноутворення впливає можливість або неможливість країн членів ОПЕК домовитися між собою з приводу зниження квот. 

      Нагадаємо, що Центральний банк Росії підготував так званий "ризиковий" або "стресовий" сценарій на 2019 рік, який передбачає зниження цін на нафту до 35 доларів за барель.

      Теги: Новини України Економіка 24 Нафта Авто
      Джерело: 24 канал
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українські моряки у полоні РФ: що на них очікує та як ми можемо допомогти
      сьогодні , 17:02 Українські моряки у полоні РФ: що на них очікує та як ми можемо допомогти
      613
      Зупинити Путіна: як запобігти захопленню Азовського моря?
      сьогодні , 16:00 Зупинити Путіна: як запобігти захопленню Азовського моря?
      Інна Жолобович 1400
      SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      сьогодні , 15:00 SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 646
      Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      сьогодні , 14:01 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      Олександр Бевза 762
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сьогодні , 12:02 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 3583
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук