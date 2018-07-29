Скільки коштуватиме iPhone "для бідних": у мережі оприлюднили ціни

Кілька днів тому низка видань опублікувала перші відомості щодо вартості майбутніх новинок Apple. Мова йде про так званий iPhone 9, доступнішу версію iPhone X з оновленим дисплеєм і єдиною основною камерою.

Про це повідомляє 4pda.

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Як стверджують джерела, вартість буде залежати від обсягу пам'яті і, що досить несподівано, числа слотів для SIM-карт.

Приміром, Apple iPhone 9 (2018) з 64 ГБ вбудованого сховища та 1 SIM-картою можна буде придбати у США за 599 доларів (близько 15 960 гривень), модель із двома слотами для SIM-карт обійдеться користувачам в 699 доларів (близько 18 630 гривень). За Apple iPhone 9 (2018) з 256 ГБ вбудованого сховища та однією SIM-картою запросять 749 доларів (близько 19 960 гривень), а модифікація із двома SIM-картами обійдеться в 849 доларів (близько 22 630 гривень).

Для порівняння, iPhone X (2018) з 5,8-дюймовим екраном буде коштувати від 800 доларів (близько 21 320 гривень) до 900 доларів (близько 23 990 гривень), iPhone X Plus – від 900 доларів до 1 000 доларів (близько 26 650 гривень). Наскільки правдиві чутки про подвійний слот для SIM і чи буде це нововведення представлено у всіх моделях – поки невідомо.

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