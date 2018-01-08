Скільки людей загинули на пожежах чи надзвичайних ситуаціях з початку року: невтішна статистика

З початку 2018 року в Україні зареєстровано 977 надзвичайних подій та ліквідовано 811 пожеж. Однак не на всіх подіям рятувальникам вдалося спасти людське життя.

Так, з 1 січня до 7 січня 2018 року виникла одна надзвичайна ситуація, у результаті якої загинуло 3 особи. Від початку тижня зареєстровано 977 надзвичайних подій, повідомили у ДСНС.

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Окрім того, за цей час ліквідовано 811 пожеж, під час яких врятовано 35 осіб та не допущено знищення вогнем 358 будівель і 21 одиниці техніки. Попри це, на пожежах загинуло 58 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3,833 мільйона гривень.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 5 осіб.

З початку року піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 113 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1120 вибухонебезпечних предметів.