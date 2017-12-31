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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки шампанського можна випити, якщо ти водій?

21:00, 31 грудня 2017 2234 Читать новость на русском
Скільки можна випити шампанського, якщо ти водій?
Скільки можна випити шампанського, якщо ти водій?

Новорічний квест на тему скільки можна випити шампанського, якщо ти приїхав на машині, може мати тільки одну відповідь: стільки, щоб за кермом ти був тверезим. Адже шампанське – на рідкість підступний напій.

Питання скільки можна випити шампанського, стане актуальним не сьогодні-завтра, адже водій теж людина, і йому теж хочеться взяти участь у святкових заходах. Багато автомобілістів успішно застосовують мінімалістську методику – не пропускають перший тост, але потім відставляють келих в бік вже до кінця вечора.

Сколько можно выпить шампанского за рулем

Шампанське – підступний напій: незважаючи на те, що це вино, ігристе веде себе не зовсім так, як звичайні тихі сорти. Під час новорічних свят дуже важливо пам'ятати про це.

При цьому шампанське часто вибирають нібито як легкий напій, що не приносить серйозного сп'яніння. Це не зовсім правильно. Через наявність у цьому вигляді вина розчиненого вуглекислого газу воно швидше й активніше всмоктується в кров – як кажуть, "вдаряє в голову". Сп'яніння від шампанського настає швидко, особливо якщо пити його натщесерце – а найчастіше так і буває, оскільки цей вид напою на новорічні свята у нас відкривають першим. Тому традиційних закусок, призначених для ігристих вин (фрукти, сир, бутерброди з ікрою, салати, бісквіти), людині, яка збирається сьогодні сісти за кермо, буде мало – вам доведеться порушити канони записних гурманів і закусити як слід.

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Цікаво, що протверезіння після ігристого вина теж наступає раніше – на 30-40 хвилин швидше, ніж після тихого вина такої ж міцності.

Розрахунки медиків і судмедекспертів, підтверджені дослідами наших журналістів (сертифікований в Україні прилад Drager Alcotest 6810), показують, що випитий келих (200 грамів) шампанського повністю "виходить" з організму людини за 1,5-2 години. Некарної межі в 0,2 проміле вміст алкоголю в крові досягає помітно раніше. Ця цифра також там відома, але ми не будемо озвучувати її: давайте залишимо цей "запас" для підстраховки – все-таки мова йде про безпеку і людські життя.

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Виходячи з нашого експерименту, можна зробити висновок, що після шампанського жінки залишаються в піднесеному настрої довше (і в певному сенсі це непогано) – різниця з чоловіками після келиха шампанського в середньому 20-30 хвилин.

Сколько можно выпить шампанского, если ты водитель?

В середньому жінки після шампанського швидше п'яніють і довше зберігають святковий настрій, але багато залежить і від особливостей організму.

Особливо відзначимо, що не варто після шампанського вживати алкогольні напої, нехай навіть у символічній кількості – їх небажаний для вас вплив на організм буде посилений "газованим" вином, і повернення водія в працездатний стан відкладеться на непропорційно більший термін.

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Теги: Поради Алкоголь Авто 24 Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 грудня 2017
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