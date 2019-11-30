Скільки українці витрачають на комуналку: результати опитування

На оплату житлових комунальних послуг 14% громадян витрачають більше половину доходів.

Українці почали більше витрачати на комунальні послуги порівняно з 2015 роком, про це свідчать дані опитування КМІС за жовтень 2019 року.

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Скільки відсотків від сімейного бюджету українці витрачають на комунальні послуги:

До 10% – 12% (у 2015 році – 18%);

– 12% (у 2015 році – 18%); Від 10 до 30% – 41% (у 2015 році – 48%);

– 41% (у 2015 році – 48%); Від 30 до 50% – 21% (у 2015 році – 16%);

– 21% (у 2015 році – 16%); Більше 50% – 14% (у 2015 році – 6%).



За 4 роки українці стали більше витрачати на комуналку / Інфографіка 24 каналу

Майже половина опитаних (45%) сказали, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018. А 35% респондентів повідомили, що ці витрати не змінились або зменшились.

Опитування проводив Київський інститут соціології з 22 по 25 листопада методом телефонних інтерв'ю. Вікова категорія від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.