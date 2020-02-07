Скільки українців нелегально працюють у Польщі: статистика
У 2019 році у Польщі провели понад 4 тисячі перевірок легальності працевлаштування іноземців. Виявили, що майже 15 тисяч заробітчан працювали незаконно. Серед них – 13,3 тисячі українців.
Таку статистику порушень при влаштуванні на роботу наводить Прикордонна служба Польщі, повідомляє "Польське радіо".
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У 2019 році у Польщі значно збільшилася кількість перевірок легальності працевлаштування іноземців.
4 тисячі 94 перевірки показали, що понад 14,7 тисячі іноземців працювали у Польщі незаконно. Серед найактивніших порушників були українці – 13,3 тисячі,
– йдеться в повідомленні.
Громадяни яких ще країн працювали в Польщі нелегально:
- грузини – 476;
- молдавани – 326;
- білоруси – 243.
Крім того, у 2019 році польські прикордонники зафіксували 26,6 тисячі іноземців, які порушили правила перебування у країні.
Важливо! Польща у 2019 році відмовила у в’їзді майже 60 тисячам українців. Це на 25% більше, ніж було попереднього року. Основні причини відмов: непідтверджена мета поїздки та нестача грошей.