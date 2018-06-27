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Скільки українців уже підписали декларації з лікарями: неочікувані дані

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Підписання декларації з лікарем
Підписання декларації з лікарем / medrivne.com.ua

Вже 10 мільйонів українців обрали собі лікарів. Тобто майже кожен четвертий громадянин.

Таку статистику навела очільниці МОЗу Уляна Супрун. 

Читайте також:  Як українці отримуватимуть медичну допомогу з 1 липня: пояснення Супрун

Областями-чемпіонами з вибору лікарів стали Вінницька, Полтавська, Харківська, Чернівецька та Житомирська. А от пацієнти Сумської, Закарпатської, Черкаської та Одеської області пасуть задніх.

Міністерка подякувала місцеву владу, керівників медзакладів за виконану роботу. 

До 2019 року всі державні чи комунальні медзаклади-первинки мають перейти на нову модель фінансування, а отже піднятися до нових стандартів надання послуг. Важливо, щоб місцева влада розуміла, що гальмування автономізіції закладів і забезпечення потрібним оснащенням заважає громадянам отримувати якісніші медичні послуги, а лікарям – кращий заробіток,
– наголосила Супрун.

Зазначимо, що сімейним може стати лікар з будь-якого медичного закладу, якого ви самі оберете. Зарплата фахівця первинної ланки залежатиме саме від кількості пацієнтів – чим більше пацієнтів, тим більша платня. В МОЗ наполягають, що визначитися з вибором лікаря слід вже до липня. Щоправда цей термін не кінцевий, а проміжний. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Медицина Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Здоров'я
Джерело: 24 канал
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