Скільки українців уже підписали декларації з лікарями: неочікувані дані

Вже 10 мільйонів українців обрали собі лікарів. Тобто майже кожен четвертий громадянин.

Таку статистику навела очільниці МОЗу Уляна Супрун.

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Областями-чемпіонами з вибору лікарів стали Вінницька, Полтавська, Харківська, Чернівецька та Житомирська. А от пацієнти Сумської, Закарпатської, Черкаської та Одеської області пасуть задніх.

Міністерка подякувала місцеву владу, керівників медзакладів за виконану роботу.

До 2019 року всі державні чи комунальні медзаклади-первинки мають перейти на нову модель фінансування, а отже піднятися до нових стандартів надання послуг. Важливо, щоб місцева влада розуміла, що гальмування автономізіції закладів і забезпечення потрібним оснащенням заважає громадянам отримувати якісніші медичні послуги, а лікарям – кращий заробіток,

– наголосила Супрун.

Зазначимо, що сімейним може стати лікар з будь-якого медичного закладу, якого ви самі оберете. Зарплата фахівця первинної ланки залежатиме саме від кількості пацієнтів – чим більше пацієнтів, тим більша платня. В МОЗ наполягають, що визначитися з вибором лікаря слід вже до липня. Щоправда цей термін не кінцевий, а проміжний.

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