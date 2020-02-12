В Україні жінки керують навіть не в 30% всіх підприємств. Найбільше керівників-жінок у Донецькій і Херсонській областях.

За даними Державної служби статистики за 2019 рік, в Україні жінки керують 28,9% підприємствами, установами та організаціями

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76, 96% жінок керують більшістю комунальних організацій, у той час, коли 23, 04% – чоловіки.

На інших підприємствах керівні посади займають чоловіки. На 32 державних підприємствах керівників-жінок немає.

Де найбільше жінок-керівників по областях:

Донецькій – 31, 7%;

Херсонській – 31, 4%;

Вінницькій та Волинській – 30, 5%;

Черкаській – 30, 2%;

Чернігівській та Житомирській – 30, 1%

Полтавській – 30%;

Одеській та Луганській – 29, 9%;

Рівненській – 28, 7%;

Сумській – 28, 3%;

Львівській – 28%;

Наймений показник керівників-жінок у Київській області – 26, 9% (по Києву – 27, 4%).



Скільки в Україні жінок-керівників / Інфографіка 24 каналу

Чоловіки частіше за жінок прагнуть працювати на керівних посадах. Про це свідчать дані дослідження The Point. Жінки вибирають роботу на рівні початківця фахівця або менеджера середньої ланки.

Найбільша різниця в заробітних платах на рівні фахівців: