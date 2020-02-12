07:20
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Скільки в Україні жінок-керівників: інфографіка

      362 Читать новость на русском
      Жінок-керівників навіть не 30% в Україні / eresmama.com

      В Україні жінки керують навіть не в 30% всіх підприємств. Найбільше керівників-жінок у Донецькій і Херсонській областях.

      За даними Державної служби статистики за 2019 рік, в Україні жінки керують 28,9% підприємствами, установами та організаціями

      Читайте також: Кого в Україні більше: жінок чи чоловіків – інфографіка

      76, 96% жінок керують більшістю комунальних організацій, у той час, коли 23, 04% – чоловіки.

      На інших підприємствах керівні посади займають чоловіки. На 32 державних підприємствах керівників-жінок немає.

      Де найбільше жінок-керівників по областях:

      • Донецькій – 31, 7%;
      • Херсонській – 31, 4%;
      • Вінницькій та Волинській – 30, 5%;
      • Черкаській – 30, 2%;
      • Чернігівській та Житомирській – 30, 1%
      • Полтавській – 30%;
      • Одеській та Луганській – 29, 9%;
      • Рівненській – 28, 7%;
      • Сумській – 28, 3%;
      • Львівській – 28%;

      Наймений показник керівників-жінок у Київській області – 26, 9% (по Києву – 27, 4%).

      ​Скільки в Україні жінок-керівників Інфографіка 24 канал
      Скільки в Україні жінок-керівників / Інфографіка 24 каналу

      Чоловіки частіше за жінок прагнуть працювати на керівних посадах. Про це свідчать дані дослідження The Point. Жінки вибирають роботу на рівні початківця фахівця або менеджера середньої ланки.

      Найбільша різниця в заробітних платах на рівні фахівців:

      • Жінки готові працювати за 11,5 тисяч гривень;
      • Чоловіки – від 15,4 тисяч гривень.
      Секс-скандал у Росії: "статевий контакт" вчительки й 15-річного учня потрапив на відео
      сьогодні
      4693
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Публікації Інфографіка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:40 До якого віросповідання відносять себе українці: опитування
      3361
      11 лютого , 23:00 Богдан – на вихід: що означає ротація в команді Зеленського
      Антон Голобородько 1383
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 350
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      353
      11 лютого , 22:23 Головні новини 11 лютого: справжнє звільнення Богдана, велике інтерв’ю Зеленського
      Ірина Кошанська 1965
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук