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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Скільки європейців підтримали ідею створення Сполучених Штатів Європи до 2025 року

23:53, 28 грудня 583 Читать новость на русском
Євросоюз
Євросоюз / Фото з вільних джерел

Третина німців та майже стільки ж французів підтримали ідею Сполучених Штатів Європи, з якою раніше виступив лідер німецьких соціал-демократів Шульц.

Такі результати опублікувало видання YouGov. Шульц, екс-президент Європейського парламенту, а сьогодні – лідер соціал-демократів Німеччини, раніше цього місяця запропонував створити конституційний договір про перетворення ЄС на Сполучені Штати Європи до 2025 року.

Згідно з опитуванням YouGov, яке проводилося перед католицьким Різдвом, 30% німецьких респондентів заявили, що вони віддають перевагу ідеї Сполучених Штатів Європи.

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Таким чином, Німеччина найбільше підтримала план Шульца серед 7 європейських країн, які брали участь в опитуванні.

Респонденти з Франції також відносно підтримали ідею – "за" висловилися 28%. Найбільш скептично до пропозиції німецького політика ставляться жителі Великобританії.

Теги: Новини політики Євросоюз дослідження
Джерело: 24 Канал
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