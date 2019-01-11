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      Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі: інфографіка

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      Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі
      Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі / 24 канал

      Сфера інформаційних технологій вважається однією з найпривабливіших та найприбутковіших не тільки в Україні, але і в інших країнах. Заробітки програмістів коливаються в залежності від статі, посади, типу компанії та досвіду роботи.

      За дослідженнями рекрутингової компанії Indigo Tech Recruiters, рівень зарплат залежить від країни, досвіду робити, посади та типу компанії. За їхніми даними чоловіки заробляють вдвічі більше за жінок.

      Найбільше отримують CTO (chief technical officer) – технічний директор – 5000 доларів. Трохи менше CPO (chief procurement officer) – директор з виробництва та CEO (chief executive officer) — генеральний директор – 4000, COO (chief operating officer) — головний інженер) – 3500.

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      Скільки заробляють IT-шники: інфографіка

      Що стосується рівня освіти, PhD (доктор філософії) отримує 6300, MBA (магістр бізнес адміністрування) – 3500, програмісти з вищою освітою одержують 4000.

      В Україні середня зарплата айтішників дорівнює 4000 доларів. Найкраще платять IT-шникам в США – 5000, в Європі 4600. В Москві програмісти отримують 4500, в інших регіонах Росії 2350.

      Найвищий рівень зарплат в продуктових компаніях – 4500, трохи відстають аутсорсингові та аутстафінгові – 4000.

      Аутсорсинг (outsourcing; підрядництво) — передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду.
      Аутстафінг — це вивід персоналу за штат компанії-замовника і оформлення його у штат компанії-провайдера


      Скільки заробляють IT-шники: інфографіка

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      В залежності від досвіду роботи, найбільше отримують програмісти з 10 річним досвідом роботи – 5500, трохи менше ті, що працюють 8-9 років – 5000, айтішники з 5-6 річним досвідом заробляють 4000.


      Скільки заробляють IT-шники: інфографіка

      Теги: Новини України Публікації Гроші Інфографіка IT-бізнес
      Джерело: 24 канал
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