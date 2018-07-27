Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка

16 років тому Україну вразила страшна Скнилівська трагедія. 27 липня 2002 року під час проведення авіашоу у Львові внаслідок падіння СУ-27 загинуло 78 осіб, з них — 28 дітей. Постраждало — ще 250 людей.

Скнилівська трагедія: як усе було

Скнилівська трагедія сталась у день ювілею авіаційного корпусу ВПС України. У той день подивитись дива пілотування прийшли близько десяти тисяч людей.

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Пілоти найвищої категорії Володимир Топонар та Юрій Єгоров мали продемонструвати фігури на Міг-29, однак літак не зміг вилетіти до Львова. Довелось його замінити на СУ-27. Пілоти намагались на низькій висоті виконати напівпетлю. Літак спершу зачепив дерево, потім крилом землю, декілька разів перевернувся та влетів у натовп людей. Літак вибухнув і запалав. Пілоти Топонар та Єгоров встигли катапультуватись вже після контакту з землею і зазнали лише незначних пошкоджень внаслідок перенавантажень при катапультуванні.

Близько 20 машин швидкої допомоги та пожежні команди було направлено для рятування потерпілих. Пізніше на місці епіцентру катастрофи було знайдено останки близько 12 людей.



Скнилівська трагедія: 78 загиблих, 250 постраждалих

Кого притягнули до відповідальності

У день трагедії тодішній міністр оборони країни Володимир Шкідченко подав рапорт про відставку, але його не прийняв Президент України Леонід Кучма. Натомість було звільнено з посади головнокомандувача ВПС України генерал-полковника Віктора Стрельникова та командувача 14-го авіаційного корпусу Сергія Оніщенка. Ще трьох інших генералів, працівників відомства заарештувала військова прокуратура.

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Пілоти Топонар та Єгоров не визнавали вини, звинувативши організаторів у тому, що ті не передбачили безпечної відстані від глядачів. Також пілоти казали про те, що карти для польотів не відповідали реальності.

Зрештою, покарання за авіакатастрофу понесли близько десяти людей. П’ятьох ув'язнили, у тому числі Володимира Топонаря до 14 років та Юрія Єгорова до 8 років. Їм інкримінували відхилення від льотного завдання, низький професіоналізм і недбальство. Згодом термін пілотам скоротили до восьми та трьох років відповідно.

За кожного загиблого родичам виплатили від 10 до 100 тисяч гривень. Значно менші суми дісталися тим, хто отримав травми, хоча багато хто залишився інвалідом.

Найбільші трагедії на авіашоу за всю історію

Скнилівська трагедія стала найбільшою в історії катастрофою на авіашоу за кількістю жертв.



Найбільші катастрофи на авіашоу

Рамштайн, Німеччина (70 жертв)

До Скнилівської трагедії найбільшою катастрофою під час авіашоу було зіткнення у місті Рамштайн у Німеччині. Трагедія сталася під час демонстраційного польоту на військово-повітряній базі США 28 серпня 1988 року. Відразу три з десяти італійських реактивних літаки зіткнулися і загорілися в повітрі. Один з палаючих літаків впав прямо в натовп глядачів.



У небі над Рамштайном зіткнулися три літаки

В результаті трагедії загинули 3 пілоти і 31 глядач. Протягом наступних тижнів від травм померло ще 36 осіб. Ще близько 400 людей отримали поранення.

Фарнборо, Велика Британія (65 жертв)

У Великобританії на відомому авіашоу в Фарнборо 6 вересня 1952 року вибухнув у повітрі реактивний винищувач. Літак впав на глядачів, загинуло 65 людей. Після нетривалої паузи організатори шоу відновили програму.



Катастрофа у Фарнборо: винищувач впав на глядачів

Маннгейм, Німеччина (46 жертв)

Трагедія сталася на святі міжнародного Дня дирижабля в Німеччині у місті Маннгейм 11 вересня 1982 року.

На автомобільну магістраль впав військовий вертоліт США типу Giant Chinook СН 47. На борту вертольота були парашутисти з Франції, Англії та Німеччини. Всі 46 пасажирів загинули.



Авіакатастрофа у Маннгеймі

Нижній Тагіл, Росія (19 жертв)

У російському місті Нижній Тагіл під час святкування 9 травня 1993 року спортивний літак Як-52 не зміг вийти з віражу і впав у центрі міста. Крім пілота, загинуло ще 18 осіб. Десятки людей отримали важкі поранення.



Катастрофа у Нижньому Тагілі: на 9 травня літак впав у центрі міста

Шорхем, Велика Британія (11 жертв)

Катастрофа сталася 22 серпня 2015 під час авіашоу Shoreham Airshow в англійському місті Шорхем-бай-Сі у в графстві Суссекс. Винищувач-бомбардувальник Hawker Hunterє, виконуючи маневр, врізався у шосе поблизу злітно-посадкової смуги. Літак зачепив кілька автомобілів. Загинуло 11 людей, ще 14 отримали поранення.

Ріно (Невада), США (11 жертв)

16 вересня 2011 року в місті Ріно (штат Невада, США) літак часів Другої світової війни Mustang P-51, за штурвалом якого перебував відомий 80-річний пілот Джиммі Ліварда, не впорався з керуванням і впав на глядачів. Літак буквально знищив перші ряди трибун.



Авіакатастрофа в Ріно: літак знищив перші ряди трибун

Причина падіння так і не встановлена, але відомо, що пілот в останню секунду зумів відвести літак від епіцентру скупчення глядачів. Інакше жертв могло бути ще більше. Загинули щонайменше 11 людей, понад 75 відвідувачів авіашоу постраждали, понад 40 осіб були доставлені в лікарні.