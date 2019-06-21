Скупівля телеканалів та рішення Конституційного суду: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"

Віктор Медведчук руками Тараса Козака продовжує будувати медіа-імперію. Конституційний суд не знайшов нічого протиправного в указі президента про розпуск Ради. Свіжі рейтинги партій та у кого які шанси потрапити в парламент – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

Тетяна Бідняк, волонтерка та депутатка Харківської облради, кандидат у народні депутати ("Самопоміч");

Тетяна Даниленко, журналістка та телеведуча, яка пішла з телеканалу ZIK після зміни власника;

Севгіль Мусаєва-Боровик, журналістка, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда";

Микола Давидюк, політолог, кандидат у народні депутати ("Голос");

Сергій Лещенко, народний депутат, журналіст;

Данило Гетьманцев, кандидат у народні депутати ("Слуга народу").

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Дивіться відео: онлайн-трансляція програми "Політанатомія"

"Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.