Скупівля телеканалів та рішення Конституційного суду: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"
Віктор Медведчук руками Тараса Козака продовжує будувати медіа-імперію. Конституційний суд не знайшов нічого протиправного в указі президента про розпуск Ради. Свіжі рейтинги партій та у кого які шанси потрапити в парламент – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.
У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.
Сьогодні до студії 24 каналу завітають:
Тетяна Бідняк, волонтерка та депутатка Харківської облради, кандидат у народні депутати ("Самопоміч");
Тетяна Даниленко, журналістка та телеведуча, яка пішла з телеканалу ZIK після зміни власника;
Севгіль Мусаєва-Боровик, журналістка, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда";
Микола Давидюк, політолог, кандидат у народні депутати ("Голос");
Сергій Лещенко, народний депутат, журналіст;
Данило Гетьманцев, кандидат у народні депутати ("Слуга народу").
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Дивіться відео: онлайн-трансляція програми "Політанатомія"
"Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.