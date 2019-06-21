18:26
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Скупівля телеканалів та рішення Конституційного суду: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"

      106 Читать новость на русском
      Скупівля телеканалів та рішення Конституційного суду: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"

      Віктор Медведчук руками Тараса Козака продовжує будувати медіа-імперію. Конституційний суд не знайшов нічого протиправного в указі президента про розпуск Ради. Свіжі рейтинги партій та у кого які шанси потрапити в парламент – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

      У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

      Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

      Тетяна Бідняк, волонтерка та депутатка Харківської облради, кандидат у народні депутати ("Самопоміч");
      Тетяна Даниленко, журналістка та телеведуча, яка пішла з телеканалу ZIK після зміни власника;
      Севгіль Мусаєва-Боровик, журналістка, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда";
      Микола Давидюк, політолог, кандидат у народні депутати ("Голос");
      Сергій Лещенко, народний депутат, журналіст;
      Данило Гетьманцев, кандидат у народні депутати ("Слуга народу").

      Завантажуйте додаток Телепортал, щоб голосувати в прямому ефірі.
      Дивіться онлайн-трансляцію на Facebook i YouTube.

      Дивіться відео: онлайн-трансляція програми "Політанатомія"

      "Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.

      blog_ava
      Антиросійські протести у Грузії: що відомо – фото та відео
      сьогодні
      6845
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коаліція та опозиція: хто і з ким об’єднуватиметься в новій Раді
      сьогодні , 18:01 Коаліція та опозиція: хто і з ким об’єднуватиметься в новій Раді
      Ірина Поліщук 308
      На межі: чому рейтинг партії Порошенка стрімко падає і досяг критичних 5%
      сьогодні , 17:00 На межі: чому рейтинг партії Порошенка стрімко падає і досяг критичних 5%
      Наталя Ромашова 1025
      Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      сьогодні , 16:30 Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      Сергій Фурса 758
      Прогнози на спорт: як капери легально обдурюють українців та заробляють на цьому мільйони
      сьогодні , 16:00 Прогнози на спорт: як капери легально обдурюють українців та заробляють на цьому мільйони
      315
      Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      сьогодні , 15:00 Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      Юрій Бутусов 3369
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук