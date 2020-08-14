Український лоукостер SkyUp готується вивести на український авіаринок нові рейси до країн Африки та Азії. Таке рішення у компанії мотивують необхідністю привернути увагу іноземців до українських туристичних локацій.

Україна тривалий час через бюрократичні перешкоди відлякувала від себе потенційно заможних туристів. Про це заявили в пресслужбі SkyUp, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Середній чек одного китайського туриста в Україні становить близько 950 доларів. Якщо кількість гостей з цієї країни протягом року досягне хоча б 100 тисяч, то Україна додатково отримає понад 2,5 мільярда гривень,

– наголосили в авіакомпанії.

SkyUp заявила про готовність відкривати рейси до таких країн:

Китай;

Саудівська Аравія;

Бахрейн;

Кувейт;

Оман;

Ліван;

Індія;

ОАЕ;

Катар;

Єгипет;

Туніс.

У SkyUp також наголосили, що компанія вітає рішення МЗС про видачу українських електронних віз (е-Віза) громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін.

У SkyUp планують відновити "золоті" маршрути: коли

Відновлення популярних європейських маршрутів у SkyUp запланували на осінь. Декілька днів тому лоукост відкрив продаж квитків за 14 популярними маршрутами до Європи з вильотом із Києва. Перший рейс (Київ – Прага) відбудеться 25 вересня. Далі українські лоукостери полетять до Парижа, Рима, Ніцци, Мілана, Тбілісі тощо.