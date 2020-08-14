SkyUp готується відкрити нові маршрути в Азію та Єгипет: список усіх країн
Український лоукостер SkyUp готується вивести на український авіаринок нові рейси до країн Африки та Азії. Таке рішення у компанії мотивують необхідністю привернути увагу іноземців до українських туристичних локацій.
Україна тривалий час через бюрократичні перешкоди відлякувала від себе потенційно заможних туристів. Про це заявили в пресслужбі SkyUp, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зверніть увагу Авіакомпанія SkyUp в липні відновила 50% докарантинних перельотів
Середній чек одного китайського туриста в Україні становить близько 950 доларів. Якщо кількість гостей з цієї країни протягом року досягне хоча б 100 тисяч, то Україна додатково отримає понад 2,5 мільярда гривень,
– наголосили в авіакомпанії.
SkyUp заявила про готовність відкривати рейси до таких країн:
- Китай;
- Саудівська Аравія;
- Бахрейн;
- Кувейт;
- Оман;
- Ліван;
- Індія;
- ОАЕ;
- Катар;
- Єгипет;
- Туніс.
У SkyUp також наголосили, що компанія вітає рішення МЗС про видачу українських електронних віз (е-Віза) громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін.
У SkyUp планують відновити "золоті" маршрути: коли
Відновлення популярних європейських маршрутів у SkyUp запланували на осінь. Декілька днів тому лоукост відкрив продаж квитків за 14 популярними маршрутами до Європи з вильотом із Києва. Перший рейс (Київ – Прага) відбудеться 25 вересня. Далі українські лоукостери полетять до Парижа, Рима, Ніцци, Мілана, Тбілісі тощо.