Український лоукост SkyUp Airlines відкриває новий маршрут – з Києва в Танзанію, на острів Занзібар. Перший рейс запланований на 24 жовтня.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щосереди та щосуботи. Літак здійснюватиме технічну посадку на дозаправку в Єгипті, повідомляє Join UP!.

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Аби потрапити в Танзанію, українцям знадобиться віза. Її можна отримати в аеропорту вже по прильоту. Це обійдеться у 50 доларів та дасть можливість перебувати в Занзібарі до 90 днів.

Довідка. Танзанія не вимагає тестування на коронавірус для перетину кордону. Натомість туристи повинні мати медичну страховку, яка покриває лікування COVID-19.

11 вересня МОЗ включило Танзанію до списку країн червоної зони. Це означає, що після повернення додому українцям необхідно зробити ПЛР-тест на COVID-19 або дотримуватися 14-денного карантину.

У Join UP! запевнили, що пасажири зможуть здати необхідні аналізи в аеропорту "Бориспіль". Тестування буде включене до вартості туру, тож окремо оплачувати його не доведеться.

Зазначимо, у серпні компанія SkyUp заявила, що готова відкривати рейси до таких країн: Китай, Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ліван, Індія, ОАЕ, Катар, Єгипет, Туніс.