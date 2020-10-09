SkyUp здійснить нерегулярні авіаперельоти з Києва в Узбекистан: деталі
Авіакомпанія SkyUp виконає 2 нерегулярні рейси з Києва в столицю Узбекистану. Авіаперельоти з України в Ташкент відбудуться 15 і 29 жовтня.
Як повідомляє пресслужба компанії, вартість квитка в один кінець без багажу буде коштувати від 8 429 гривень.
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В авіакомпанії надали корисну інформацію, з якою потрібно ознайомитися перед візитом в Узбекистан.
- З 1 жовтня для в'їзду в країну потрібно пройти ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Пасажирам з негативним результатом дозволяється потрапити на територію країни.
- За даними МОЗ від 2 жовтня, Узбекистан належить до зеленої зони. Відтак українцям після повернення не потрібно самоізолюватися чи проходити тестування на COVID-19.
У МОЗ оновили список країн зеленої та червоної зони
Нагадаємо, що 9 жовтня Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн, у яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Наразі до червоної зони потрапили 46 держав, натомість раніше їх було 50. Серед них Чехія, Франція, Чорногорія, Іспанія.
Водночас у зеленій зоні опинилися Румунія, Словаччина, Грузія, Угорщина, Росія, Польща й інші.
Натомість для України відкриті кордони 52 країн.
Країни, кордони яких відкриті для українців / Інфографіка 24 каналу