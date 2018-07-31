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Славія – Динамо: букмекери почали приймати ставки на матч Ліги Чемпіонів

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Славія – Динамо прогноз букмекерів на матч Ліги Чемпіонів 7 серпня 2018 року
Славія – Динамо прогноз букмекерів на матч Ліги Чемпіонів 7 серпня 2018 року

Після жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, де київському "Динамо" випало грати з чеською "Славією", букмекери розпочали прийом ставок як на матч у Чехії, так і загалом шанси киян у цьому протистоянні.

На думку букмекерів, "Славія" доволі зручний суперник для "Динамо". Відтак саме українська команда має більше шансів для проходу у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Щодо першого матчу у Чехії, який відбудеться у вівторок, 7 серпня, PariMatch оцінив перемогу "Динамо" в 2,37. Перемога "Славії" – 2,95. Нічия у матчі в Чехії – 3,40. Щодо проходу у наступний раунд, то вихід української команди – 1,50, чеської команди – 2,60.

Букмекери з "Фаворит" на перемогу "Динамо" приймають з коефіцієнтом 2,45. Перемога господарів – 2,90. На те, що команди зіграють у нічию – 3,15. На прохід однієї з команди в наступний раунд майже аналогічні коефіцієнти: 1,49 на "Динамо" та 2,50 на "Славію".

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Значно вищі коефіцієнти на перемогу "Славії" у цьому матчі дає Marathon bet – 3,02. На перемогу киян коефіцієнт 2,55. Нічия у матчі – 3,30. Більший коефіцієнт букмекери дають і на прохід "Славії" у наступний раунд – 2,70. На "Динамо" ж без змін – 1,49. 

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Теги: Новини спорту Динамо Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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