У Словенії 22-річна Юлія Адлесіч вирішила піти на жорстоку хитрість, аби швидко розбагатіти. Вона відпиляла власну руку, аби отримати 1 мільйон євро страховки. Втім все пішло не за планом дівчини.

Інцидент трапився ще у 2019 році, коли дівчина відпиляла руку вище зап'ястя й звернулася до лікарні. Про це розповідає BBC.

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Дівчина спеціально не взяла в лікарню відпиляну кінцівку, аби лікарі не могли її пришити назад. Дівчина розраховувала, що її інвалідність стане невідворотною.

Поліція змогла викрити шахрайство, через "сліди", які залишили Юлія Адлесіч разом зі своїм хлопцем. Просто перед інцидентом дівчина оформила одразу 5 страховок, а її хлопець шукав в Інтернеті інформацію про штучні руки.

Усі ці факти прокуратура направила до суду. Останній призначив Юлії покарання у вигляді 2 років за ґратами, її хлопець отримав 3 роки. Крім того, батько дівчини як співучасник отримав 1 рік умовно.

Якби план шахраїв спрацював, пара отримала б 1 мільйон євро – пів мільйона одразу, а ще пів мільйона щомісячними виплатами. До слова, є в цій історії й частинка "хепі енду" – лікарям вдалося пришити руку дівчини.



Юлія Адлесіч на лаві підсудних / Фото Dnevni Avaz