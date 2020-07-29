Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов використовує депутатський мандат для зміни законодавства на тютюновому ринку України в інтересах власного бізнесу.

Це негативно впливає на інвестиційний клімат і загрожує зниженням податкових надходжень до бюджету, пише РБК-Україна.

У липні НАЗК направило до суду позов про те, що депутат причетний до корупційних дій. Підставою для цього стало звернення Холодова в НАБУ, в якому він запитує інформацію про себе самого, що є прямим конфліктом інтересів.

"Холодова цікавили кримінальні справи, в яких він фігурує як ймовірний кінцевий бенефіціар двох мереж з розповсюдження тютюнових виробів – Т-Кіоск і А8", – пишуть журналісти. Причетність Холодова до мереж роздрібної торгівлі Т-Кіоск і А8 підтверджує також журналістське розслідування "Схем".

Холодова називають негласним лідером групи, яка цілеспрямовано атакує міжнародні тютюнові компанії, і в цю групу входять депутати Олексій Устенко, Олександр Юрченко та Олександр Качура,

– пише видання.

Серед жертв лобізму групи Холодова опинилися великі міжнародні компанії, що працюють в Україні: "Філіп Морріс", "Брітіш Американ Тобакко", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко. Після закликів Холодова до націоналізації і спробі пролобіювати інтереси роздрібних мереж через поправку до законопроєкту № 1049 представники компаній були змушені звернутися до Президента і прем'єр-міністра.

Поправка встановлювала фіксовану націнку в 7% для оптових і 13% для роздрібних торговців тютюновими виробами, до числа яких і відносяться Т-Кіоск і А8. "Тобто ніхто особливо і не намагався приховати свої мотиви – дати більше грошей торговельним мережам, серед яких дві належать Холодову. Саме це і стало приводом для журналістського розслідування і подальшого порушення кримінальної справи НАБУ", – зазначають журналісти.

Як заявили восени 2019 року на пресконференції представники міжнародних тютюнових компаній, такі законодавчі новації призведуть до подорожчання сигарет на 40%, падіння продажів, згортання інвестицій та навіть виходу компаній з України. Після прийняття закону вони призупинили роботу, що призвело до втрат держбюджету в розмірі 7 млрд грн.

Президент пообіцяв заветувати проєкт, але депутата його фракції це не зупинило. Холодов зареєстрував законопроєкт № 3016, яким хоче поміняти правила forestalling – законодавчо регульованого механізму випуску підакцизних товарів напередодні підвищення акцизів.

"Якщо розглядати його антитютюнову діяльність комплексно, то це дуже схоже на системний шантаж", – йдеться в матеріалі.