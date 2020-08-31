Партія "Слуга Народу" оголосила про початок праймеріз у Запорізькій області. Спробувати одержати перемогу і стати представником громади у Запорізькій обласній, міській раді або головою громади зможе кожен.

Просто потрібно подати заявку на сайті партії, обравши раду, завантаживши фото та прописавши коротку програму. Після цього запоріжці зможуть побачити анкету кожного кандидата та проголосувати за того, кому більше довіряють.

Під час презентації праймеріз лідер запорізької обласної команди "Слуга Народу" Віталій Боговін відзначив, що серед жителів регіону є багато талановитих, ефективних професіоналів, готових до змін. Вони чекають саме якісних і реальних перетворень у своїх громадах. Вони готові втілювати в життя план розвитку, змінити нашу область.



Віталій Боговін / Фото vybory2020.com

"Саме тому партія "Слуга Народу" збирає команду на місцях із таких людей. Ми маємо повністю перезавантажити владу в громадах, яка зараз отримає ще більше повноважень. Тоді зможемо допомогти нашому президенту втілити ці плани та реалізувати Стратегії розвитку громад.

Я запрошую всіх небайдужих громадян узяти участь у праймеріз, реалізувати себе і допомогти поліпшити життя нашого дому. Для цього саме тут, у Прозорому офісі, під час праймеріз буде працювати наш мозковий центр. Відкриті дані будуть оброблятися у Прозорому офісі, публічно продемонстровані всім, хто візьме участь у праймеріз", – сказав Віталій Боговін і додав: щоб у кожного був шанс виграти і втілити свої ідеї в життя разом із партією "Слуга Народу", праймеріз проводитимуться й онлайн, і офлайн.

"Будемо раді бачити вас. Кожен зможе!", – резюмував він.

У відеозверненні Віталій Тишечко, лідер запорізької міської команди політичної партії "Слуга Народу", наголосив, що зараз розпочинається активний етап боротьби за краще майбуття наших міст. І все в наших руках, кожен зможе:

"Бажаю всім наснаги і наполегливості. Попереду багато роботи! Перезавантаження влади в країні – це командна робота. Ми повинні допомогти президенту втілити починання на місцях. У всіх нас одна мета створити зручні умови для життя в кожному місті та селі, забезпечити людей доступною медициною, якісними дорогами і гідними зарплатами.

Усе це можливо, коли кожен представник команди президента виконує свою роботу на всі 100%. А представники місцевої влади працюють у тандемі з президентом. Тоді навіть дрібні досягнення змінюють країну!"



Віталий Тишечко / Фото vybory2020.com

У запорізькій команді "Слуги Народу" наголошують на всеосяжності праймеріз від великих міст до маленьких селищ. Цього ж дня розпочався прийом перших заявок. Кожен зможе обирати або бути обраним представником громади в місцевій владі!

Триватимуть праймеріз до 9 вересня, 10-го-оголосять результати. Перемагає той, хто отримав найбільшу кількість голосів. Переможців праймеріз після проходження співбесіди політична партія "Слуга Народу" офіційно висуне кандидатами в депутати або на голову громади.