"Слуга народу" Верещук пояснила, як отримала медаль від Януковича

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що отримала медаль від Віктора Януковича у 2011 році, аби через це не покарали працівницю Райдержадміністрації.

Верещук в інтерв'ю програми "Рольові ігри" розповіла, що в неї виникала думка не брати медаль від Віктора Януковича до 20 річниці незалежності України.

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"Колеги з медаль від Віктора Януковича до 20 річниці незалежності України.не дадуть збрехати, що я її не отримувала принципово. Десь пів року вона лежала в Райдержадміністрації, тому що не Янукович, звичайно, вручав мені медаль. Я вже до того часу встигла перебувати в антагонізмі до Райдержадміністрації, до представників Януковича в районі. Ми конфліктували за кожну гривню, яку вони забирали від нас, вимивали з громад. Я принципово відмовлялась", – сказала нардепка.

За її словами, прийняти медаль покликала керівниця загального відділу Райдержадміністрації, яка сказала, якщо Верещук її не забере, то вона отримає догану.

Ми можемо її про це запитати і перевірити, я думаю, вона жива і здорова. Вона сказала, якщо ти не отримаєш, то я отримаю за це наганяй. Я не зі співчуття це зробила. Просто я розуміла, що таке державне управління, бо працювала до цього якийсь час три місяці заступником голови Райдержадміністрації. І в принципі для мене це не було якимсь там, бо це не був ні 2013 рік, ні 2014 рік...,

– зазначила Верещук.

Вона також додала: "Так, погоджуюсь, не треба було "малодушнічати", а реально відмовитись і далі триматись на своєму, але… Так зробила".

Хто така Ірина Верещук? Депутатка від партії "Слуга народу", представниця Кабміну у Верховній Раді та членкиня Комітету з питань оборони та нацбезпеки в Україні. З 2010 до 2015 року була міською головою Рави-Руської. А з 2016 року обіймала посаду президента Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.