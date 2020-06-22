Нардепи від "Слуги народу" відзначилися у Дніпрі. З порушенням карантинних вимог вони зібралися великою компанією у місцевому ресторані "Репортер".

Замість дозволених 4 осіб за столиком сиділи не менше 7. За інформацією місцевих журналістів, на обід до закладу прийшли Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Олександр Трухін, Кирило Нестеренко, Денис Герман, а також голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник і губернатор Олександр Бондаренко.

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Чекали начебто ще й на президента Зеленського, та той так і не з’явився. А ось стіл для нардепів і чиновників накрили з розрахунком на 15 осіб.



"Слуги народу" влаштували банкет під час карантину



Чекали й на президента, але той не прийшов



Так на поважних гостей очікували у закладі

Обід обійшовся "слугам" у 18 тисяч гривень.

Які страви подавали на банкеті:

Сибас, запечений з сезонними овочами.

Стейк з цвітної капусти з трюфельним соусом.

Телячі щічки зі шпинатом і трюфельним пюре.



Що замовляли "слуги народу"



Що замовляли "слуги народу"

"Слуги народу" порушують карантин у Дніпрі: відео

Зверніть увагу! В Україні триває адаптивний карантин. У деяких регіонах, де епідситуація це дозволяє, відвідувачам можна перебувати у закладах громадського харчування. Втім, там мають суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ. Серед них – допускати за спільний столик лише 4 людей нараз.



Офіціанти ж мають працювати у респіраторах або масках, а на кадрах, відзнятих у ресторані "Репортер" у Дніпрі ці люди працюють без засобів захисту.