"Слуги народу" порушили карантин у ресторані Дніпра: фото і подробиці
Нардепи від "Слуги народу" відзначилися у Дніпрі. З порушенням карантинних вимог вони зібралися великою компанією у місцевому ресторані "Репортер".
Замість дозволених 4 осіб за столиком сиділи не менше 7. За інформацією місцевих журналістів, на обід до закладу прийшли Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Олександр Трухін, Кирило Нестеренко, Денис Герман, а також голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник і губернатор Олександр Бондаренко.
До теми Зеленський погодився заплатити штраф за порушення карантину в Хмельницькому
Чекали начебто ще й на президента Зеленського, та той так і не з’явився. А ось стіл для нардепів і чиновників накрили з розрахунком на 15 осіб.
"Слуги народу" влаштували банкет під час карантину
Чекали й на президента, але той не прийшов
Так на поважних гостей очікували у закладі
Обід обійшовся "слугам" у 18 тисяч гривень.
Які страви подавали на банкеті:
- Сибас, запечений з сезонними овочами.
- Стейк з цвітної капусти з трюфельним соусом.
- Телячі щічки зі шпинатом і трюфельним пюре.
Що замовляли "слуги народу"
Що замовляли "слуги народу"
"Слуги народу" порушують карантин у Дніпрі: відео