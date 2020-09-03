У свіжому випуску "Є питання" за 3 вересня – у Раді монобільшість не проголосувала за певні ініціативи президента – їх було безліч. Одне з головних питань – призначення членів конкурсної комісії, яка має обрати голову САП. Депутати не підтримали кандидатів, яких пропонували.

Також у випсуку "Є питання" на 24 каналі:

Судді Київського окружного адмінсуду визнали указ президента Порошенка 5-річної давнини про призначення директором НАБУ Артема Ситника неконституційним. Однак Ситник далі вважає себе чинним директором НАБУ і надалі продовжує виконувати свої посадові обов'язки.

Депутати пояснили, чому не підтримали призначення членів конкурсної комісії, яка має обрати голову САП.

Дивіться випуск програми "Є питання" за 3 вересня 2020: відео