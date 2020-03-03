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      "Слуги народу" ініціювали створення ТСК з розслідування корупції чиновників в Одесі

      - Читать новость на русском
      "Слуги народу" ініціювали створення ТСК з розслідування корупції чиновників в Одесі / Getty images

      Депутати від "Слуги народу" закликають колег підписати заяву з приводу створення тимчасової слідчої комісії з розслідування злочинів, в яких фігурують одеський міський голова Геннадій Труханов і посадові особи Одеської міськради.

      Про це заявив народний депутат Олексій Леонов, передає "Думська".

      "Люди, які дійсно збагатилися за рахунок корупції, вони повинні за це відповідати. Ті слідчі органи які повинні боротися з корупцією, які повинні заводити кримінальні виробництва і розбиратися в них – свою роботу, на жаль, не виконують. Одесити приходять до нас на прийом і розповідають, вибачте за прямоту, про ті відкати, які доводиться платити потрапляючи в ті чи інші кабінети чиновників. Всі про це знають і найжахливіше що абсолютно цього не бояться", – зазначив депутат.

      За думкою Леонова, "Одесса занепадає – побережжя перетворюється на кам'яні джунглі – завдяки новобудовам, а в ледь не щоденних пожежах, у яких ніби то винних немає – гинуть люди".

      Почуття своєї безкарності і байдужість до одеситів з боку одеської міської ради на чолі з Геннадієм Трухановим привели до страшних трагедій – загибелі десятків людей в результаті пожеж які відбуваються в Одесі останнім часом. За всі ці смертельні пожежі поки що не відповіли справжні винні. Ті, хто всупереч закону не вжили необхідних заходів щодо пожежної безпеки,
      – додав він.

      Наразі заяву щодо створення ТСК підписали всього 16 депутатів.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Слуга народу Верховна Рада Новини України Новини політики
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