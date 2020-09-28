Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у фракції уже не працює та форма управління, що склалась раніше. На думку Качури, керівництву потрібно отримувати довіру у власних нардепів.

Надалі фракція може просто не голосувати за потрібні рішення

Про це Качура повідомив під час брифінгу перед засіданням фракції, інформує 24 канал.

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Качура наголосив, що потрібно боротись не з наслідками конфліктів між депутатами, а з їхніми причинами.

Потрібно ходити не до депутатської групи "Довіра" за підтримкою та голосами, а потрібно ходити до своїх нардепів і у них отримувати довіру. Про це треба говорити, бо та форма управління, яка існує на сьогодні в фракції – вона вже не працює,

– повідомив Качура.

Нардеп зазначив, якщо так піде далі то фракція просто не буде голосувати і ухвалювати необхідні законопроєкти.

Качура вважає, що потрібно налагодити комунікацію

Качура вважає, що потрібні такі заступники голови фракції, які користуватимуться довірою парламентарів. Також необхідно налагодити комунікацію і враховувати позицію кожного нардепа щодо ініціатив.