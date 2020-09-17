Депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що влада розраховує отримати черговий транш від МВФ у грудні 2020 року. Водночас він зізнався, що спершу розраховували отримати гроші від Фонду вже у вересні.

Про стан переговорів України й МВФ щодо отримання нового траншу голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики розповів в ефірі "Українського радіо".

Цікаво Другий транш МВФ: що Україна повинна зробити, щоб отримати гроші

Він запевнив, що українська влада виконала більшість структурних умов для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду.

Також окремі рішення планують розглянути протягом жовтня – листопада, аби до грудня бути повністю готовими. Зокрема тут мовиться про внесення змін до закону про банки, які уточнять повноваження Нацбанку.

Другий момент – дуже суперечлива вимога МВФ, яка є в меморандумі й стосується внесення змін до законодавства про статус Вищої ради правосуддя. Там передбачено створення нового органу, що буде здійснювати оцінку по ВРП і персонального складу,

– пояснив Данило Гетманцев.

Крім того, він пригадав про зобов'язання перед Фондом створити Бюро економічної безпеки, яке до кінця року має замінити податкову міліцію.

Коротко про транш від МВФ: