У "Слузі народу" очікують на транш МВФ до кінця року: орієнтовна дата
Депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що влада розраховує отримати черговий транш від МВФ у грудні 2020 року. Водночас він зізнався, що спершу розраховували отримати гроші від Фонду вже у вересні.
Про стан переговорів України й МВФ щодо отримання нового траншу голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики розповів в ефірі "Українського радіо".
Цікаво Другий транш МВФ: що Україна повинна зробити, щоб отримати гроші
Він запевнив, що українська влада виконала більшість структурних умов для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду.
Також окремі рішення планують розглянути протягом жовтня – листопада, аби до грудня бути повністю готовими. Зокрема тут мовиться про внесення змін до закону про банки, які уточнять повноваження Нацбанку.
Другий момент – дуже суперечлива вимога МВФ, яка є в меморандумі й стосується внесення змін до законодавства про статус Вищої ради правосуддя. Там передбачено створення нового органу, що буде здійснювати оцінку по ВРП і персонального складу,
– пояснив Данило Гетманцев.
Крім того, він пригадав про зобов'язання перед Фондом створити Бюро економічної безпеки, яке до кінця року має замінити податкову міліцію.
Коротко про транш від МВФ:
- Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом про фінансову підтримку на суму 4 мільярдів доларів. Нині це понад 112 мільярдів гривень. Перший транш на суму 2,1 мільярда доларів Україна отримала в червні 2020 року.
- До кінця року українська влада планує отримати другий з трьох траншів на суму близько 700 мільйонів доларів. Третій транш, найімовірніше, буде вже у 2021 році – це 1,2 мільярда доларів.