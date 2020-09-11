Цього року Україна очікує на другий транш від МВФ, який дадуть лише за умов виконання зобов’язань. Що пообіцяла Україна в обмін на гроші?

Коли Україна отримає другий транш

Очікують, що другий транш від МВФ надійде ще цьогоріч, але ні дати, ні впевненості, що транш таки надійде, немає. Які умови Україна повинна виконати та коли очікувати траншу, читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально Україна має погану репутацію: агентство Fitch назвало приблизні строки отримання траншів МВФ

Основним припущенням нашого прогнозу є подальша співпраця з МВФ. (...) Ми чекаємо найближчим часом на місію МВФ і плануємо до кінця року ще отримати гроші від МВФ,

– сказав Шевченко, очільник НБУ.

Водночас голова правління Ради НБУ Богдан Данилишин сумнівається, що вдасться отримати другий транш у 2020.

Рейтингове агентство Fitch назвало основні загрози через які надання траншу будуть відкладати:

Україна має погану репутацію через потенційні судові рішення та законодавчі ініціативи, які призводять до скасування реформ. МВФ турбують відставка голови НБУ Якова Смолія та можливий політичний тиск на НБУ.

Крім підриву насилу заробленої довіри до політики, зниження незалежності центрального банку може призвести до зворотного руху в макроекономічної стабільності та стабільності фінансового сектора, обмежити доступ до зовнішнього фінансування та підвищити вразливість України до потрясінь,

– зазначили у Fitch.

Попри це у Fitch очікують, що до кінця 2020 Україні таки нададуть другий транш розміром в 700 мільйонів доларів.

Які умови МВФ потрібно виконати

Через те, що народні обранці місяцями не могли прийняти "антиколомойський" закон та земельну реформу, МВФ все відкладав підписання програми, змінював суми та навіть саму програму. Тож, щоб отримати другий транш МВФ, важливо, щоб Україна вчасно та повністю виконала вимоги, які зазначені у меморандумі.

Скорочення непрацюючих кредитів

Частка непрацюючих кредитів (NPLs) в Україні становила 48,4% на початку 2020 року. Це результат кредитної експансії минулих років, коли стандарти оцінювання платоспроможності позичальників були низькими, а права кредиторів недостатньо захищеними.

Однією з вимог МВФ було створення планів зі скорочення частки цих непрацюючих кредитів.

Термін: до кінця червня 2020.

Статус: умову виконали, про що відзвітувала Рада фінансової стабільності.

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Перегляд тарифів на опалення

МВФ постановив:

Забезпечити перегляд усіх тарифів на опалення, що знаходяться під юрисдикцією НКРЕКП та місцевих органів влади; Прийняти спрощену процедуру зміни домогосподарствами постачальника.

По суті це означає ринкове формування цін на тепло (у тарифі на опалення – 60-70% газу). Якщо минулого року це було б вигідно українцям через рекордно низькі ціни на газ та теплу зиму, то цьогоріч це навпаки може призвести до росту тарифів на опалення.

Економіст Олексій Кущ пояснює, що українцям продають дешевий український газ, але ціну прив’язують до світових ринкових цін. Тепер, коли й тарифи на опалення зробили ринковими – із подорожчанням газу на світових ринках, тарифи на опалення в Україні теж ростимуть. І мінятися вони можуть щомісяця.

На найближчий опалювальний сезон чинна влада підготувала спільно з МВФ подарунок під ялинку у вигляді "ринкових тарифів". При тому що сам Кабмін у своєму прогнозі економічного розвитку прогнозує зростання ціни на газ на "ринку" вище 200 доларів за 1 тисячу кубометрів, що з урахуванням всіх накруток означатиме ціну для споживача в 10 000 грн за 1 тисячу кубометра,

– написав Олексій Кущ.

Термін: до кінця серпня 2020.

Державні податкова та митна служби

МВФ хоче, щоб Україна реорганізувала податкові та митні служби. Тож потрібно виконати низку кроків, щоб перетворити ДПС і ДМС у єдині юридичні особи, кожна з яких матиме центральне та територіальні відділення. Наразі ці служби складаються із різних юридичних осіб, що ускладнює керованість такими органами.

Термін: підготувати нові організаційні структури та системи потрібно до кінця вересня 2020, але які дві єдині юридичні особи, ДПС та ДМС повинні запрацювати вже з 1 січня.

Серед інших умов:

До кінця вересня — посилити корпоративне управління на державних підприємствах, у тому числі розширити повноваження наглядової ради "Нафтогазу".



До кінця жовтня Україна повинна внести зміни в закон про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та інші закони з метою вдосконалення механізму ліквідації банків та повернення активів.



До кінця жовтня також потрібно внести зміни в закон про Вищу раду правосуддя для поліпшення процесу відбору кандидатів.



До кінця листопада Україна повинна внести зміни в закон про банківську діяльність, підготовлені у співпраці з МВФ і Світовим банком, для того, щоб заповнити прогалини щодо ефективної практики корпоративного управління і розширити повноваження НБУ.

Ризики для співпраці з МВФ

У Нацбанку зазначають, що хоч і посилено працюють для виконання умов МВФ, існує ще низка ризиків, які можуть відтермінувати надання траншу.

І одним з основних ризиків є систематичні спроби скасувати те, що вже зробили у рамках співпраці з МВФ. З недавнього – оскарження у Конституційному суді положень законів "Про банки та банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Якщо Україна продемонструє, що робить лиш тимчасові реформи й відразу їх скасовує після отримання грошей, це погіршить наші шанси на подальшу співпрацю.

Також значні ризики створює невизначеність із призначенням нового керівника Ощадбанку та блокуванням конкурсів на інші керівні посади у банку. Зволікання із призначенням керівного органу системно важливого та другого у країні за обсягом депозитів населення банку створює ризики для його фінансової стійкості та для фінансової стабільності країни, зазначають в Раді з фінансової стабільності.

Для чого Україні співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ є необхідною для України. І справа не лише у траншах. У червні нам надали транш на 2,1 мільярда доларів. Наступний очікуємо розміром в 700 мільйонів, а третій – 1,2 мільярда доларів. Це велика сума, але недостатня, щоб розв'язувати всі проблеми України.

Співпраця з МВФ – це барометр довіри світу до України. Як тільки МВФ погоджується з нами співпрацювати, Світовий банк, ЄС та інші міжнародні партнери теж готові надавати нам кредити та фінансову підтримку. Як тільки МВФ припиняє співпрацю – інші партнери переводять переговори у режим очікування також.

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