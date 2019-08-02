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      Слюсар Гройсман та відеоблогер Ляшко: де можуть працювати непрохідні обранці

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      Будівник, журналіст, слюсар, директор ринку, вчитель, – це робота, до якої можуть повернутись старі народні обранці, які не отримали черговий мандат. Самі депутати пригнічені програшем й не охоче говорять про свої плани, де будуть заробляти кошти.

      Козак Гаврилюк

      "Вища освіта ще нікому не допомогла", – це слова козака Гаврилюка п'ять років тому. Тоді він не дуже замислювався над пошуком достойної роботи, адже йому пощастило стати парламентарем від "Народного фронту".

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      Тепер вища освіта могла б стати в пригоду Гаврилюку, адже в новий парламент він не проходить, а отже має шукати роботу. Хоча, професію має.

      козак Гаврилюк
      Козак Гаврилюк

      "Я був будівельником. Я був прорабом, який керував будівництвами, організовував людей. Який розкладав всіх по своїх робочих місцях", – розповів козак Гаврилюк.

      Володимир Гройсман

      У світі "айтішників", банкірів, дизайнерів та блогерів не вистачає звичайних робочих. От тут на допомогу може прийти Володимир Борисович Гройсман, який, ще будучи просто Володею, у шкільні роки вправно працював із металом та підробляв слюсарем.

      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман зварив шов мосту

      Або може повернутись назад працювати на Вінницький ринок. "Ми знаємо, що у нього багато контактів там і також часто приписують, що сім'я прем'єра має відношення там до Вінницьких базарів. Можливо, він піде на базар", – додав політичний оглядач "Української правди" Роман Кравець.

      Олег Ляшко

      Повернутись до однієї з найдавніших професій може Олег Ляшко, а саме до журналістики. Він шість років працював редактором до того, як вилами пробив собі шлях до парламентської трибуни. Можливо для нього знайдеться місце на одному з Ахметівських телеканалів.

      "Гарно змонтований сучасний блог для Олега Ляшка. Йому не потрібно лізти у кишеню задля гострого слівця й він нарешті може матюкатися. Він же був законотворцем, йому не гарно було лаятись, хоча він матюкався", – пояснив політичний оглядач "Української правди" Роман Кравець.

      Відеоблогер Ляшко
      Відеоблогер Ляшко

      Мустафа Найєм та Сергій Лещенко

      Повноцінно повернутися до журналістики можуть і Мустафа Найєм та Сергій Лещенко. З них би вийшли чудові політичні кореспонденти 24 каналу.

      Тепер вони знають зсередини як це працює і тепер їм точно не можна сказати, що вони там нафантазували. Тепер вони будуть однією ногою в політиці, а іншою ногою в суспільному житті,
      – пояснив політолог Олег Саакян.

      Загалом кожен з депутатів може нарешті пожити для себе, адже за час каденції в якийсь магічний спосіб їхні дружини та родичі збагатилися грошима, яхтами, домами, бізнесами. Всі ці дані відкриті й можна перевірити у деклараціях. Або ж вони можуть піти у шоу-бізнес, адже дивлячись на сьогоднішній парламент стає зрозуміло, що ця ніша нині порожня.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Володимир Гройсман Гаврилюк Михайло Віталійович Олег Ляшко Мустафа Найєм Сергій Лещенко - новини
      Джерело: 24 канал
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