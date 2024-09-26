Один з найпопулярніших туристичних порталів Tripadvisor визначив найкращі ресторани світу 2024 року. І чотири з них у Франції.

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Найкращий ресторан світу 2024 – "Restaurant Pic"

Згідно з результатами щорічної премії Travellers' Choice Awards від TripAdvisor, Restaurant Pic, престижний заклад з трьома зірками Мішлен, був визнаний найкращим рестораном у світі у 2024 році.

Restaurant Pic пропонує прекрасну обстановку. З креативним дегустаційним меню, що включає чудове розмаїття оригінальних страв, подача їжі чудова. Першокласне обслуговування і заспокійливий декор вітають вас, змушуючи відчувати себе як вдома. Не пропустіть їхній чудовий сніданок,

– свідчить консенсус користувачів платформи.

Заклад розташований французькому містечку Валанс, що за 95 кілометрів від Ліона та 480 кілометрів від Парижа.



Restaurant Pic / Фото Tripadvisor

Ресторан радує відвідувачів стравами французької, європейської та здорової кухні. Серед пропозицій найдоступнішим є меню "André en son temps", розраховане на двох гостей, вартістю 92 євро. Цей обід з трьох страв включає закуску, основну страву та десерт, хоча напої не включені.

На вищому рівні ресторан пропонує "Immersion culinaire", вартістю 2032 євро на двох. Цей ексклюзивний пакет не лише демонструє найкращі страви закладу, але й включає розкішне дводенне перебування у п'ятизірковому готелі Maison Pic з повним пансіоном.



Ресторан пропонує різне меню / Фото Tripadvisor

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