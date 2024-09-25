Однак, виявляється злити воду можна набагато простіше, швидше та акуратніше. Користувач соціальної мережі TikTok на ім'я @tiger_lee_uk вразив підписників своїм "лайфхаком з макаронами".

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Простий лайфхак з проціджування макаронів

На кухні більшість людей кладуть друшляк в раковину, щоб процідити макарони. Хоча цей традиційний метод є ефективним, експерти припускають, що існує простіша і краща альтернатива.

Цей спосіб проціджування пасти привернув значну увагу в Інтернеті, а користувачі стверджують, що він "змінив їхнє життя назавжди".

Варто використовувати друшляк для зливання води прямо в каструлі з макаронами – прикладіть його до верху каструлі, і тримаючи злийте воду. Ця техніка не тільки забезпечує більш точний спосіб зливання води, але й допомагає запобігти випадковому зісковзуванню макаронів у раковину.

Як правильно використовувати друшляк: дивіться відео

У коментарях користувачі висловлювали думку, що такий спосіб значно спрощує процес зливу води.

При цьому варто пам'ятати про те, що таким лайфхаком можна скористатися тільки тоді, коли діаметр каструлі збігається з діаметром друшляка. Або пристосування має бути трохи ширшим за основну місткість. Якщо ж друшляк менший за каструлю за діаметром, макарони впадуть у мийку.

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