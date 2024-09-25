Для цього знадобиться лимон. На сторінці pomyslowe.panie.domu розповіли та показали, як почистити скло духовки за допомогою лимону без використання небезпечних хімічних речовин.
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Як лимон почистить скло духовки
Необхідні компоненти:
– лимонний сік;
– розпушувач для тіста;
– алюмінієва фольга.
Дивіться, як за допомогою лимона вимити духовку: відео
Що робити:
Натріть скло лимонним соком. Він не лише має приємний запах, а й відомий своїми очищувальними властивостями. Сік допомагає розщеплювати жир і бруд та підготувати поверхню до подальшого очищення.
Посипте розпушувачем. Розпушувач для тіста, завдяки своїй абразивній структурі, допоможе видалити навіть найстійкіші забруднення. Рівномірно посипте його на оброблену лимонним соком поверхню.
- Скраб алюмінієвою фольгою. Складіть фольгу у вигляді невеликого м'ячика та обережно почніть злегка терти забруднене скло. Будьте обережні, щоб не пошкодити поверхню.
- Протріть вологою ганчіркою. Після того, як ви закінчили з фольгою, використайте вологу ганчірку, щоб видалити залишки розпушувача та лимонного соку. Скло буде блискучим і бездоганно чистим.
Спробуйте цей метод – і ви побачите, як ваша духовка знову засяє чистотою.
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