Зазвичай господині викидають його після одного використання. Втім, дали відповідь, чи можна використовувати пергамент повторно для приготування страв, пише America's Test Kitchen.

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Чи можна використовувати пергамент повторно

Пергаментний папір, який зазвичай викидають після одноразового використання, насправді можна використовувати повторно. Як силіконізований, так і звичайний пергаментний папір виявився безпечним для багаторазового випікання. Це не лише економно, але й безпечно для вашого здоров'я та планети.

Кухарі Cook's Country, відомі своїми ретельними тестами рецептів та лайфхаків, довели, що пергаментний папір можна використовувати до 5 разів і навіть більше.

Так, пекарі успішно виготовили 5 партій печива на одному пергаменті, не зіткнувшись з жодними проблемами, і все печиво вийшло ідеально пропеченим та не пригоріло.

Але є два важливих моменти:

Не використовуйте пергамент, який потемнів і став крихким. Це може статися при дуже високих температурах, наприклад, при випіканні подового хліба під ковпаком.

Не використовуйте пергамент, просочений жиром або з залишками тіста. Він підгорить і зіпсує аромат нової випічки.

Лайфхак із заморожування помідорів порціями: він дозволяє зберегти у продукті всі необхідні поживні речовини та вітаміни навіть взимку.