Зазвичай господині викидають його після одного використання. Втім, дали відповідь, чи можна використовувати пергамент повторно для приготування страв, пише America's Test Kitchen.
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Чи можна використовувати пергамент повторно
Пергаментний папір, який зазвичай викидають після одноразового використання, насправді можна використовувати повторно. Як силіконізований, так і звичайний пергаментний папір виявився безпечним для багаторазового випікання. Це не лише економно, але й безпечно для вашого здоров'я та планети.
Кухарі Cook's Country, відомі своїми ретельними тестами рецептів та лайфхаків, довели, що пергаментний папір можна використовувати до 5 разів і навіть більше.
Так, пекарі успішно виготовили 5 партій печива на одному пергаменті, не зіткнувшись з жодними проблемами, і все печиво вийшло ідеально пропеченим та не пригоріло.
Але є два важливих моменти:
- Не використовуйте пергамент, який потемнів і став крихким. Це може статися при дуже високих температурах, наприклад, при випіканні подового хліба під ковпаком.
- Не використовуйте пергамент, просочений жиром або з залишками тіста. Він підгорить і зіпсує аромат нової випічки.
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