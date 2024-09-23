Якщо не хочете чекати днями, поки авокадо "дозріє сам", його можна зробити стиглим лише за 10 хвилин у духовці. Як саме це зробити, розповіли на ютуб-каналі DaveHax.

Читайте також Навіть не треба окропу: як за секунди почистити помідори від шкірки

Як зробити авокадо стиглим за 10 хвилин

Цей спосіб пропонує швидке рішення для тих, хто бажає насолодитися фруктом без довгого очікування. Щоб "дозріти" авокадо в домашніх умовах, потрібно:

Розігріти духовку до 93°C; Загорнути авокадо в фольгу і покласти на деко; Нагрівати приблизно 10 хвилин (якщо авокадо занадто твердий його доведеться залишити у духовці трохи надовше); Дістати та залишити його ще на декілька хвилин на столі.

Після проведення цих етапів слід зняти фольгу та обережно розрізати його навпіл. Видаляємо кісточку й вуаля – стиглий авокадо швидко і смачно!

Стигле авокадо в духовці: дивіться відео

Чому авокадо швидко достигає у духовці?

Авокадо, як і багато інших фруктів, виділяє газ етилен, який відіграє вирішальну роль у процесі дозрівання. Зазвичай цей газ виділяється поступово, дозволяючи фруктам дозрівати в природному темпі.

Однак, коли авокадо загортають у фольгу і піддають тепловій обробці, затриманий етиленовий газ значно прискорює процес дозрівання, що призводить до швидшої готовності плодів.

Захочете їсти їх щодня: як приготувати найсмачніші баклажани в духовці й що для цього треба мати.