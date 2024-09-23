Якщо не хочете чекати днями, поки авокадо "дозріє сам", його можна зробити стиглим лише за 10 хвилин у духовці. Як саме це зробити, розповіли на ютуб-каналі DaveHax.
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Як зробити авокадо стиглим за 10 хвилин
Цей спосіб пропонує швидке рішення для тих, хто бажає насолодитися фруктом без довгого очікування. Щоб "дозріти" авокадо в домашніх умовах, потрібно:
- Розігріти духовку до 93°C;
- Загорнути авокадо в фольгу і покласти на деко;
- Нагрівати приблизно 10 хвилин (якщо авокадо занадто твердий його доведеться залишити у духовці трохи надовше);
- Дістати та залишити його ще на декілька хвилин на столі.
Після проведення цих етапів слід зняти фольгу та обережно розрізати його навпіл. Видаляємо кісточку й вуаля – стиглий авокадо швидко і смачно!
Стигле авокадо в духовці: дивіться відео
Чому авокадо швидко достигає у духовці?
Авокадо, як і багато інших фруктів, виділяє газ етилен, який відіграє вирішальну роль у процесі дозрівання. Зазвичай цей газ виділяється поступово, дозволяючи фруктам дозрівати в природному темпі.
Однак, коли авокадо загортають у фольгу і піддають тепловій обробці, затриманий етиленовий газ значно прискорює процес дозрівання, що призводить до швидшої готовності плодів.
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