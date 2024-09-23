Блогерка Христина Булезюк представила новий лайфхак із заморожування помідорів зручними порціями. Він дозволяє зберегти у продукті всі необхідні поживні речовини та вітаміни навіть взимку.
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Заморожені томати на зиму: як зробити
- Ретельно промийте помідори під холодною водою і добре просушіть їх. Якщо бажаєте, можна додати до томатів також болгарський перець для додаткового смаку і кольору;
- Наріжте шматками та переблендеріть до однорідної маси;
- Перелийте томатну масу у формочки для заморожування (пластикові, силіконові, для заморозки чи випікання – використовуйте найзручніші та ті, що маєте) та залиште на добу у морозилці;
- Після заморожування ви отримаєте порційні кубики томатної пасти, які можна легко витягти з формочок.
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Ці універсальні кубики є інгредієнтом для приготування традиційних страв, як-от борщ, суп та підсмажки. Щоб урізноманітнити їх смакові якості, варто додати зелень, гострий перець, часник або набір улюблених спецій.
Такий метод дозволяє заздалегідь приготувати зручні порції зимових страв, зберігаючи природний смак і поживну цінність помідорів.
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