Блогерка Христина Булезюк представила новий лайфхак із заморожування помідорів зручними порціями. Він дозволяє зберегти у продукті всі необхідні поживні речовини та вітаміни навіть взимку.

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Заморожені томати на зиму: як зробити

Ретельно промийте помідори під холодною водою і добре просушіть їх. Якщо бажаєте, можна додати до томатів також болгарський перець для додаткового смаку і кольору;



Наріжте шматками та переблендеріть до однорідної маси;



Перелийте томатну масу у формочки для заморожування (пластикові, силіконові, для заморозки чи випікання – використовуйте найзручніші та ті, що маєте) та залиште на добу у морозилці;



Після заморожування ви отримаєте порційні кубики томатної пасти, які можна легко витягти з формочок.

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Ці універсальні кубики є інгредієнтом для приготування традиційних страв, як-от борщ, суп та підсмажки. Щоб урізноманітнити їх смакові якості, варто додати зелень, гострий перець, часник або набір улюблених спецій.

Такий метод дозволяє заздалегідь приготувати зручні порції зимових страв, зберігаючи природний смак і поживну цінність помідорів.

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