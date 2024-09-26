Сьогодні цей десерт має безліч варіацій, до складу яких входять такі інгредієнти, як горіхи, шоколадна крихта, спеції і навіть кокос. Одним із рецептів бананового хліба поділився Дмитро Дубас на YouTube-канал "КУС КУС".

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Рецепт бананового хліба

Час: 1 година (45 хвилин на випікання)

1 година (45 хвилин на випікання) Порція: 1

Інгредієнти:

– банани стиглі – 3 штуки;

– яйця – 2 штуки;

– вершкове масло – 300 грамів;

– цукор – 300 грамів;

– розпушувач – 2 чайні ложки;

– борошно пшеничне – 400 грамів;

– карамельний соус – до смаку;

– сіль – дрібка.

Як приготувати банановий хліб: дивіться відео

Приготування:

Очистіть банани від шкірки та розімніть м'якоть товкачкою у глибокій мисці до отримання однорідної консистенції. Розтопіть вершкове масло у зручний для вас спосіб, наприклад, у мікрохвильовій печі або на паровій бані. Тим часом в окремій мисці збийте яйця виделкою. Змішайте вершкове масло з бананами, а потім додайте до суміші збиті яйця, просіяне борошно, розпушувач, сіль і цукор. Тісто слід ретельно перемішати ложкою до однорідної консистенції. Боки та дно прямокутної форми для випікання змастіть вершковим маслом. Потім тісто вилийте у форму і розрівняйте. Випікайте хліб в попередньо розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці протягом 45 хвилин.

Подавати банановий хліб варто разом із карамельним соусом, тоді смак буде ще яскравішим. Готово!

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