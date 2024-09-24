На перший погляд, обсмажування зефіру може здатися простим завданням. Однак, для досягнення ідеального смаку та текстури треба знати декілька секретів. Як правильно смажити зефір на багатті, розповідає Смачно 24.

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Смажений зефір на багатті

Час: 2 хвилини

Порції: за бажанням

Інгредієнти:

– маршмеллоу

Приготування:

Для обсмажування використовуйте шампури або тонкі металеві прути. Розігрійте кінчик шампура чи прута над полум'ям. Цей простий крок гарантує, що зефір легко "насадиться".

Смажте зефір над полум'ям, а не безпосередньо в ньому, щоб запобігти згоранню десерту. Періодично перевертайте його зі сторони в сторону.

Як тільки зефір збільшиться в об'ємі та набуде золотисто-коричневого відтінку, негайно зніміть його з вогню.

Їсти зефір слід без зволікань, оскільки в іншому випадку він просто зісковзати вниз по шампуру чи пруту.

Як обрати зефір для смаження на вогні?

Стандартний, знайомий нам з дитячих років зефір тут не підійде. Він занадто швидко розтане або згорить на вогні. Відповідний зефір для смаження називається – маршмеллоу, який є аналогом нашої пастили.



Як правильно смажити маршмеллоу на вогні / Фото Unsplash

Він більш тягучий і гумовий, адже технологія приготування у нього інша. Такий зефір можна їсти і без обсмажування, однак на багатті він набуває приємний карамельний присмак і скоринку з м'яким вмістом всередині.

Смажений маршмеллоу стане чудовим десертом на будь-якому пікніку.

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