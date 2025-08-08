Еще до своего брака с принцем Гарри, во время съемок в сериале "Форс-мажоры", Меган раскрыла свою любимую закуску. О ней рассказывает 24 Канал со ссылкой на Hello!.

Какую закуску обожает Меган Маркл?

Любимая закуска Меган Маркл – арбуз с корицей. Необычно, но очень вкусно, по ее словам.

На съемочной площадке и дома я стараюсь всегда иметь под рукой контейнер с арбузом, посыпанным корицей,

– призналась супруга принца Гарри.

Она говорит, что корица немного усиливает вкус арбуза и делает его особенным.



Арбуз с корицей – любимая закуска Меган Маркл / Фото Freepik

Почему корица с фруктами – удачное сочетание?

Корица усиливает восприятие сладкого без необходимости добавления сахара. Эта специя эффективно обманывает мозг, заставляя его чувствовать более интенсивный вкусовой профиль. Аналогичную способность имеет и ваниль, что делает эти ингредиенты не только прекрасным дополнением к закускам, но и потенциальным лайфхаком для тех, кто стремится уменьшить потребление сахара.

Специя имеет и другие преимущества для здоровья, включая регулирование уровня сахара в крови и потенциальные противовоспалительные свойства.

Поэтому добавление корицы к любимой арбузной закуске Меган Маркл – бюджетная и здоровая альтернативой традиционным сладостям, например пирожные и печенье.

