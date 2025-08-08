Ще до свого шлюбу з принцом Гаррі, під час зйомок у серіалі "Форс-мажори", Меган розкрила свою улюблену закуску. Про неї розповідає 24 Канал з посиланням на Hello!.
Яку закуску обожнює Меган Маркл?
Улюблена закуска Меган Маркл – кавун з корицею. Незвично, але дуже смачно, за її словами.
На знімальному майданчику та вдома я намагаюся завжди мати під рукою контейнер з кавуном, посипаним корицею,
– зізналася дружина принца Гаррі.
Вона каже, що кориця трохи підсилює смак кавуна і робить його особливим.
Кавун з корицею – улюблена закуска Меган Маркл / Фото Freepik
Чому кориця з фруктами – вдале поєднання?
Кориця посилює сприйняття солодкого без необхідності додавання цукру. Ця спеція ефективно обманює мозок, змушуючи його відчувати більш інтенсивний смаковий профіль. Аналогічну здатність має і ваніль, що робить ці інгредієнти не лише чудовим доповненням до закусок, але й потенційним лайфхаком для тих, хто прагне зменшити споживання цукру.
Спеція має й інші переваги для здоров'я, включаючи регулювання рівня цукру в крові та потенційні протизапальні властивості.
Тож додавання кориці до улюбленої кавунової закуски Меган Маркл – бюджетна та здорова альтернативою традиційним солодощам, як-от тістечка та печиво.
