Может показаться, что холодильник – это оптимальное место для хранения любых продуктов. Почему-то это не так и какую еду лучше не подвергать воздействию низких температур – рассказывает Kitchen Aid.

Читайте также : Не тратьте всю вишню на компот: 4 заготовки, которые зимой откроете в первую очередь

Какие продукты не стоит ставить в холодильник?

Для начала – овощная корзина. Если вы хотите, чтобы помидоры оставались сочными и ароматными (например, для изысканного тарта с рикоттой), оставьте их на столе – в холоде они становятся мягкими и теряют аромат. То же самое касается картофеля и чеснока: от избыточной влаги картофельный крахмал превращается в сахар, делая текстуру зернистой и сладкой, а чесночные зубчики быстро теряют свою упругость.

Лук в холодильнике вообще склонен незаметно плесневеть, поэтому его идеальное место – в прохладной, сухой кладовой, причем обязательно как можно дальше от картофеля. Интересно, что хрустящие зеленые овощи, такие как огурцы и болгарский перец, в холоде размягчаются и покрываются мелкими пятнышками, теряя свой фирменный "хруст".

Не все продукты стоит хранить в холодильнике / Фото Pixabay

Если вы купили твердое авокадо или целую дыню, дайте им дозреть при комнатной температуре. Холодильник только заблокирует этот процесс, хотя разрезанную дыню все же лучше убирать в холодильник.

Фрукты и ягоды тоже не всегда любят холод. Бананы на открытой столешнице или специальном крючке дольше останутся желтыми и не потемнеют раньше времени. Невероятно нежные ягоды из-за влаги в холодильнике моментально портятся, поэтому держите их в тепле и мойте непосредственно перед тем, как съесть или украсить ими чизкейк. Даже неприхотливые яблоки спокойно лежат на прилавке до двух недель, и только потом их стоит переложить в холодильник.

Отдельное табу в кулинарном мире – это хранение в холодильнике хлеба, кофе и шоколада. Свежая выпечка в холодильнике черствеет в разы быстрее (ее лучше хранить в хлебнице или заморозить). Кофейные зерна мгновенно впитывают посторонние запахи и теряют свой волшебный аромат, а роскошный шоколад теряет блеск и становится зернистым.

Не место в холоде и меду, который от низких температур просто кристаллизуется и превращается в камень вместо того, чтобы оставаться тягучим и гладким.

Что касается бакалеи, то благодаря естественной консервации, высокой кислотности или ферментации вы можете смело освободить полки холодильника от солений, острого сока, уксуса и соевого соуса. Оливковое масло в холоде неприятно затвердеет и помутнеет, а орехи (такие как кешью или миндаль) и арахисовая паста сохранят свою идеальную текстуру и нежный вкус именно при комнатной температуре в герметичном контейнере.