Може здаватися, що холодильник – це оптимальне місце зберігання для будь-яких продуктів. Чому це не так і яку їжу краще не піддавати низьким температурам – розповідає Kitchen aid.

Читайте також Не пускайте всю вишню на компот: 4 заготовки, які взимку відкриєте першими

Які продукти не варто ставити у холодильник?

Спочатку – овочевий кошик. Якщо ви хочете, щоб помідори залишалися соковитими та запашними (наприклад, для вишуканого тарта з рікотою), залиште їх на столі – у холоді вони стають пухкими та втрачають аромат. Те саме стосується картоплі та часнику: від надмірної вологи картопляний крохмаль перетворюється на цукор, роблячи текстуру зернистою та солодкою, а часникові зубчики швидко втрачають свою пружність.

Цибуля в холодильнику взагалі схильна непомітно пліснявіти, тому її ідеальне місце – у прохолодній, сухій коморі, причому обов’язково якомога далі від картоплі. Цікаво, що хрусткі зелені овочі, такі як огірки та болгарський перець, у холоді розм’якшуються та покриваються дрібними цятками, втрачаючи свій фірмовий "хрускіт".

Не всі продукти варто тримати у холодильнику / Фото Pixabay

Якщо ви купили тверде авокадо або цілу диню, дозвольте їм дозріти за кімнатної температури. Холодильник лише заблокує цей процес, хоча розрізану диню все ж краще ховати у холодильник.

Фрукти та ягоди теж не завжди люблять холод. Банани на відкритій стільниці чи спеціальному гачку довше залишаться жовтими й не потемніють завчасно. Неймовірно ніжні ягоди через вологу в холодильнику моментально псуються, тому тримайте їх в теплі й мийте безпосередньо перед тим, як з'їсти чи прикрасити ними чизкейк. Навіть невибагливі яблука спокійно почуваються на прилавку до двох тижнів, і лише потім їх варто переселити у холод.

Окреме табу в кулінарному світі – це охолодження хліба, кави та шоколаду. Свіжа випічка в холодильнику черствіє в рази швидше (її краще тримати в хлібниці або заморозити). Кавові зерна миттєво вбирають сторонні запахи та втрачають свій магічний аромат, а розкішний шоколад сивіє і стає зернистим.

Не місце в холоді й меду, який від низьких температур просто кристалізується та перетворюється на камінь замість того, щоб залишатися тягучим і гладким.

Що стосується бакалії, то завдяки природній консервації, високій кислотності чи ферментації, ви можете сміливо звільнити полиці холодильника від солінь, гострого соку, оцту та соєвого соусу. Оливкова олія в холоді неприємно затвердіє та помутніє, а горіхи (як-от кеш'ю чи мигдаль) та арахісова паста збережуть свою ідеальну текстуру та ніжний смак саме за кімнатної температури в герметичному контейнері.