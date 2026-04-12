Проблема чистоты воды является актуальной для каждого, кто проводит много времени на кухне. Можно ли быть уверенным в воде из крана для приготовления вкусных блюд – рассказывает RMF.

Можно ли готовить еду на воде из крана?

Использовать такую воду разрешено, однако существуют определенные предостережения. В пределах городских сетей вода подвергается обязательной фильтрации и соответствует установленным гигиеническим стандартам, поэтому технически она годится для термической обработки овощей или приготовления первых блюд.

Однако шеф-повара акцентируют на том, что даже безопасная по нормам вода не всегда является оптимальным компонентом для создания блюд из-за своего специфического минерального профиля и привкуса.

Дополнительные фильтры никогда не помешают / Фото Pixabay

Поскольку вода является базовым ингредиентом, ее характеристики прямо отражаются на финальном блюде. Например, повышенное содержание хлористых соединений, металлический осадок или примеси точно будут ощутимы в ваших блюдах и напитках.

Улучшит ли воду кипячение?

Хотя кипячение эффективно нейтрализует микроорганизмы, оно не может вывести хлор, избавиться от токсичных металлов или других химических компонентов, рассказывает портал Pysznosci.

Существует несколько доступных методов сделать воду приятной на вкус. Например, можно установить фильтры кувшинного типа или отстаивать воду перед приготовлением. Также не стоит забывать очищать кран от налета, ведь он тоже попадает в ваши блюда.

