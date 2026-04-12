Проблема чистоти води є актуальною для кожного, хто проводить чимало часу на кухні. Чи можна бути впевненим у воді з крана для приготування смачних страв – розповідає RMF.

Чи можна готувати їжу на воді з крана?

Використовувати таку воду дозволено, проте існують певні застереження. У межах міських мереж вода піддається обов'язковій фільтрації та відповідає встановленим гігієнічним стандартам, тож технічно вона годиться для термічної обробки овочів чи приготування перших страв.

Проте шеф-кухарі акцентують на тому, що навіть безпечна за нормами вода не завжди є оптимальним компонентом для створення страв через свій специфічний мінеральний профіль та присмак.

Додаткові фільтри ніколи не завадять / Фото Pixabay

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Оскільки вода є базовим інгредієнтом, її характеристики прямо відображаються на фінальній страві. Наприклад, підвищений вміст хлористих сполук, металевий осад або домішки точно будуть відчутними у ваших стравах та напоях.

Чи покращить воду кипʼятіння?

Хоча кип'ятіння ефективно нейтралізує мікроорганізми, воно неспроможне вивести хлор, позбутися токсичних металів чи інших хімічних компонентів, розповідає портал Pysznosci.

Існує декілька доступних методів зробити воду приємнішою на смак. Наприклад, можна встановити фільтри глечикового типу або відстоювати воду перед приготуванням. Також не варто забувати очищати кран від нальоту, адже він теж потрапляє у ваші страви.

