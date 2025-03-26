Замораживание – далеко не лучший вариант для жареных блюд. Почему так – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".

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Почему не надо замораживать жареные блюда

Замораживание негативно скажется не только на вкусовых свойствах, но и на внешнем виде жареных блюд. Пища потеряет корочку, станет влажной и не будет держать форму. Вряд ли это то, чего ожидаешь от любимой еды.

Кроме того, жир не замерзает до конца. Поэтому даже при минусовой температуре сохраняется вероятность, что продукты начнут портиться. Боль в животе – самый легкий сценарий, которым все может закончиться.

Поэтому запомните: жареную пищу лучше употреблять сразу, или на следующий день, поставив ее в холодильник. Что касается других блюд, то они будут безопасными и вкусными даже после морозилки.

На вкус лучше, чем торт: рецепт манника без яиц и молока.