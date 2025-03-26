Заморожування – далеко не найкращий варіант для смажених страв. Чому так – розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".

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Чому не треба заморожувати смажені страви

Заморожування негативно позначиться не тільки на смакових властивостях, а й на зовнішньому вигляді смажених страв. Їжа втратить скоринку, стане вологою та не триматиме форму. Навряд чи це те, чого очікуєш від улюбленої їжі.

Окрім того, жир не замерзає до кінця. Тому навіть за мінусової температури зберігається ймовірність, що продукти почнуть псуватися. Біль у животі – найлегший сценарій, яким усе може закінчитися.

Тож запам'яйте: смажену їжу краще споживати одразу, або на наступний день, поставивши її у холодильник. Що стосується інших страв, то вони будуть безпечними та смачними навіть після морозилки.

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