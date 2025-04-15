С приближением Пасхи, что в этом году приходится на 20 апреля, украинцы все чаще спрашивают поисковик не только о блюдах на праздничный стол. Оживленные обсуждения кипят относительно выпекания кулича. Кто-то следует трендам в TikTok, другие возвращаются к бабушкиным традициям, но каждый стремится к одному – чтобы пасхальный хлеб получился пышным, душистым и не глевким, рассказывает 24 Канал.

К теме С ней всегда идеальный результат: готовим пасхальный кулич с Лилией Цвит

Если вы тоже сейчас ищете, как приготовить идеальную паску, то сохраняйте любимый рецепт Тани Песик, чтобы не потерять! Резидентка шоу "VIP Тернополь" на Новом канале подробно описала, как готовит выпечку для праздничной корзины на Пасху.

Делюсь рецептом пасхального кулича-краффина, который очень полюбился мне. Рекомендую взять муку с повышенным содержанием белков. И тогда тесто получается рыхлым. Еще один лайфхак: если захотите добавить сухофрукты, то заранее замочите их в теплой воде. Это сделает пасху более ароматной,

– поделилась комикеса.

Рецепт краффина от Татьяны Песик

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 2

Ингредиенты:

для опары:

– 40 граммов "живых" дрожжей;

– 150 миллилитров теплого молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

для теста:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 60 граммов растопленного сливочного масла;

– 450 граммов муки;

– цедра 1 апельсина;

для начинки:

– изюм, сушеная клюква, шоколад – на выбор.

Приготовление:

Начинайте готовить с опары. Для этого положите дрожжи и сахар в глубокую миску, разомните вилкой. Влейте теплое молоко, перемешивая. Добавьте муку и тщательно смешайте все ингредиенты. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 20 минут. Пока опара подходит, возьмитесь за тесто. Яйца и оставшийся сахар взбейте. Положите тертую апельсиновую цедру и растопленное масло, перемешайте. Влейте опару и всыпьте муку. Смешайте вручную или с помощью комбайна в течение 15 минут. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час. Разделите тесто на две части и раскатайте их в прямоугольный пласт толщиной до 1 сантиметра. Смажьте растопленным сливочным маслом. По желанию, посыпьте шоколадом, изюмом или другими сухофруктами. После заверните в рулет. Разрежьте рулет из теста пополам, но не до конца. Заверните обе полоски в форму улитки, а затем положите один поверх другого. Разогрейте духовку до 170 градусов. Возьмите две формы и немного смажьте их маслом. Выложите тесто в формы так, чтобы оно занимало 2/3 высоты. Оставьте в теплом месте минимум на 20 минут, чтобы тесто хорошо поднялось. Чтобы не сгорела начинка из сухофруктов, накройте формы фольгой. Выпекайте в течение 30 – 40 минут при температуре 160 – 170 градусов. Дайте готовой пасхе-краффину остыть и украсьте ее, если хотите. Например, можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Опыт поколений: лучшая пасха на литр молока.