З наближенням Великодня, що цьогоріч припадає на 20 квітня, українці дедалі частіше питають пошуковик не лише про страви на святковий стіл. Жваві обговорення киплять щодо випікання паски. Хтось слідує трендам у TikTok, інші повертаються до бабусиних традицій, але кожен прагне одного – аби великодній хліб вийшов пишним, запашним і не глевким, розповідає 24 Канал.

До теми З нею завжди ідеальний результат: готуємо великодню паску з Лілією Цвіт

Якщо ви теж зараз шукаєте, як приготувати ідеальну паску, то зберігайте улюблений рецепт Тані Песик, аби не загубити! Резидентка шоу "VIP Тернопіль" на Новому каналі детально описала, як готує випічку для святкового кошика на Великдень.

Ділюся рецептом великодньої паски-крафіна, який дуже полюбився мені. Рекомендую взяти борошно з підвищеним вмістом білків. І тоді тісто виходить пухким. Ще один лайфхак: якщо захочете додати сухофрукти, то заздалегідь замочіть їх у теплій воді. Це зробить паску ароматнішою,

– поділилася комікеса.

Рецепт крафіна від Тетяни Песик

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 2

Інгредієнти:

для опари:

– 40 грамів "живих" дріжджів;

– 150 мілілітрів теплого молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

для тіста:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 60 грамів розтопленого вершкового масла;

– 450 грамів борошна;

– цедра 1 апельсина;

для начинки:

– родзинки, сушена журавлина, шоколад – на вибір.

Приготування:

Починайте готувати з опари. Для цього покладіть дріжджі та цукор у глибоку миску, розімніть виделкою. Влийте тепле молоко, перемішуючи. Додайте борошно й ретельно змішайте всі інгредієнти. Накрийте миску харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 20 хвилин. Поки опара підходить, візьміться за тісто. Яйця та решту цукру збийте. Покладіть терту апельсинову цедру й розтоплене масло, перемішайте. Влийте опару та всипте борошно. Змішайте вручну чи за допомогою комбайну протягом 15 хвилин. Накрийте харчовою плівкою та залиште в теплому місці на годину. Розділіть тісто на дві частини та розкачайте їх у прямокутний пласт товщиною до 1 сантиметр. Змастіть розтопленим вершковим маслом. За бажанням, посипте шоколадом, родзинками чи іншими сухофруктами. Після загорніть у рулет. Розріжте рулет з тіста навпіл, але не до кінця. Загорніть обидві смужки у форму равлика, а потім покладіть один поверх іншого. Розігрійте духовку до 170 градусів. Візьміть дві форми і трохи змастіть їх маслом. Викладіть тісто в форми так, щоб воно займало 2/3 висоти. Залиште в теплому місці щонайменше на 20 хвилин, щоб тісто добре піднялося. Аби не згоріла начинка з сухофруктів, накрийте форми фольгою. Випікайте протягом 30 – 40 хвилин при температурі 160 – 170 градусів. Дайте готовій пасці-крафіну охолонути та прикрасьте її, якщо хочете. Наприклад, можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

Досвід поколінь: найкраща паска на літр молока.