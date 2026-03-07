Иногда достаточно одного лишнего ингредиента, и вместо сочных котлет или лазаньи получается неопределенное и аппетитное блюдо, пишет Оnet. Есть несколько вещей, которые в фарш лучше не пускать вообще.

Что не стоит добавлять в фарш?

Нельзя класть много хлеба. Он становится кашей с ароматом мяса. Котлета тогда держится, но вкуса в ней почти нет. И это сразу чувствуется.

Еще одна популярная ошибка – сырой чеснок в большом количестве. Если переборщить, аромат становится резким, почти агрессивным. После жарки он еще и горчит. Вместо аппетитного запаха по кухне гуляет тяжелый дух, который долго не выветривается.

Этого не стоит добавлять к котлетам / Фото unsplash

Есть еще одна крайность – вода. Некоторые добавляют ее, чтобы фарш был сочнее. На самом деле результат часто противоположный. Вода разрыхляет структуру, и котлета во время жарки начинает разваливаться. Сок из мяса вытекает раньше, чем образуется корочка.

Многие хозяйки до сих пор добавляют яйцо в фарш почти автоматически, хотя именно оно часто портит текстуру готовых котлет. Кажется, что так масса лучше держится кучи, но на практике яйцо слишком сильно связывает ингредиенты, и блюдо теряет ту мягкость, ради которой все и готовится. Во время жарки белок быстро сворачивается и уплотняет фарш.

В результате котлеты могут получиться не сочными, а плотными, суховатыми и даже немного "резиновыми". Если мясо качественное и имеет достаточно естественного жира, оно и без яйца хорошо держит форму и не рассыпается.

Что стоит добавить в фарш?

Добавление сырого тертого картофеля в фарш – это простой, но очень эффективный способ сделать блюдо сочным, пишет Рysznosci.

Благодаря содержанию воды и крахмала, картофель придает фрикаделькам твердую, но в то же время рыхлую и сочную консистенцию. Для наилучшего результата очистите картофелину среднего размера, мелко натрите ее и тщательно отожмите лишнюю жидкость.

Это крайне важно, поскольку слишком много воды сделает смесь жидкой и тяжелой для придания формы. Добавьте подготовленную картофелину к мясу.

